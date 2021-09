Fousek je rád, že v situaci ohledně stadionu na Strahově konečně došlo k posunu. „Je potřeba si uvědomit, že toto téma se řeší na svazu osm let a nové vedení na jeho řešení mělo zatím jen tři měsíce,“ zdůraznil Fousek.

„Výkonný výbor se bude dál zabývat jednotlivými finančními nabídkami řešení celé situace a podnikne další kroky v oblasti poptávkového řízení, tak abychom měli co nejvíce relevantních možností k vyřešení celé problematiky,“ uvedl předseda FAČR Fousek. „Zároveň uskuteční nové poptávkové řízení ve světle skutečnosti, že závazky k ČUS a ČAS budou do 30. září již vypořádány a předkupní práva tedy tím odblokována.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.