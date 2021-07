Od nové sezony první a druhé fotbalové ligy se zvýší povolený počet diváků na stadionech. Všude bude moci být pět tisíc příznivců, někde i více. Na zápasy mistrovské Slavie bude moci do Edenu téměř deset tisíc fanoušků. Diváci budou muset v rámci trvajících opatření proti koronaviru doložit bezinfekčnost a v hledišti mít respirátory. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Fanoušci Bohemians | Foto: ČTK

Stadiony s kapacitou do pěti tisíc míst budou moci být plně obsazené. Do hledišť s kapacitou od pěti do deseti tisíc bude moci maximálně pět tisícovek fanoušků, stadiony pro deset tisíc příznivců a více mohou kluby za dodržení rozestupu nejméně jednoho sedadla obsadit až z poloviny.