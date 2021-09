Davida Zoubka, někdejšího elegantního záložníka fotbalového Hradce Králové či Bohemians, si lidé pamatují jako autora památného gólu. V roce 2002 se trefil proti Liberci kopem škorpiona, patičkou přes hlavu. Epochální branka.

Ale pozor, sedmačtyřicetiletý blonďák má za sebou také tříleté dobrodružství v Bělorusku, v zemi, proti níž se český národní mančaft postaví ve čtvrtek večer v kvalifikaci mistrovství světa. S Dynamem Minsk slavil i mistrovský titul.

Slavný gól Davida Zoubka za Hradec Králové:

Porazí Češi Bělorusy?

Kvalita našich fotbalistů je úplně někde jinde. Vůbec se to nedá srovnávat. Byl by absolutní alibismus, kdybychom říkali něco jiného, než že vyhrajeme. Je to nesrovnatelné.

Nůžky se rozevřely. Dříve to tak jasné nebylo, že?

To je pravda. Když jsem byl v Bělorusku (2004 až 2006, pozn. red.), tak se liga dala maličko porovnávat s tou českou. Teď už to neplatí.

Chodilo se tam za penězi

Čím to je?

Dorovnávali to penězi, šli jsme tam za nimi, to přiznám. Bylo Bate Borisov, Dynamo Minsk, Bate hrálo i Ligu mistrů. Dokázali nakoupit kvalitu, my jsme třeba hráli úplně vyrovnaně s francouzským Lille. Dneska vypadávají v předkolech pohárů ani nevím s kým. Jenže politická situace v Bělorusku se odráží i do sportu. To je hlavní důvod.

Ale prezident Lukašenko, proti němuž se teď v Bělorusku mocně demonstruje, tam byl i za vašich časů.

Byl jsem tam tři roky. Sportovců se to vůbec netýkalo a myslím, že i ve společnosti to ještě tak nevnímali. Šlo to kolem nás. Že je to špatné, poznali až později. Já jsem to začal vnímat až s odstupem času.

Žili jste ve zlaté kleci?

Byli jsme na bázi, což byl hotel s tréninkovým centrem. Bylo o nás dobře postaráno, jako je teď o cizince třeba ve Spartě. Majitel se staral, měli jsme, na co jsme si vzpomněli. Peníze byly výborné, je to i tím, že vlastně nic neutratíte. Snídaně, oběd, večeře, všechno jsme měli na bázi. Hráli jsme každý rok o titul, nic nebyl problém.

Lidem v Bělorusku nezávidím

Jaký máte tedy dojem z Běloruska nyní?

Mám tam pár kamarádů, jsme ve spojení. Je to přesně tak, jak se píše v novinách. Nechci to moc komentovat, je to složité, ale lidem vůbec nezávidím.

V čem?

Vezměte si ten rozdíl. Tady třeba vyjdou lidé demonstrovat do ulic kvůli rouškám. Sejdou se, pak se v klidu rozejdou. Vyjádří nějaký názor. A tam je rozhánějí, střílí po nich. Lidé se ztrácejí. Je to hrozný.

České národní mužstvo hrálo na mistrovství světa jen jednou v roce 2006. Tentokrát se to podaří?

Je to klišé, ale je to fotbal. Proto je tak krásnej. Bělorusové nám nedají nic zadarmo, ale naše kvalita je jiná. Proto si myslím, že můžeme ve skupině překonat i Belgii, i když víme, jací fotbalisté za ni hrají. Můžeme si to rozdat s každým.