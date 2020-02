Poslední zápas v zimní přípravě čeká fotbalisty Baníku Ostrava. Svěřenci trenéra Luboše Kozla ho odehrají v úterý 4. února na soustředění na Maltě, kde si to v generálce na jarní část ligy rozdají s norským Stabaekem.

Fotbalisté Baníku, leden 2020, zimní Malta Cup. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Bílek

Do utkání zcela jistě nezasáhne záložník Denis Granečný, který odchází do konce sezony na hostování do Českých Budějovic.