/FOTOGALERIE/ Čí to byla láhev? Kdo ji komu odhodil? A měl Erik Prekop dostat žlutou kartu? Víc než skvělý výkon fotbalistů Baníku Ostrava a nešťastné vyřazení ve 3. předkole Konferenční ligy od Kodaně na penalty se po čtvrtečním utkání řešila událost z rozstřelu, jejímž vyvrcholením byla rána Brazilce Ewertona vysoko nad branku Seveřanů. Jeden ze čtyř pokutových kopů, které hráči Baníku zahodili, což ostatně také bylo téma, o němž se hovoří. Na tiskové konferenci se dokonce trenér Slezanů Pavel Hapal dostal do debaty s dánským novinářem.

Ewerton se chystal na exekuci svého kopu, když se najednou jeden z hráčů dánského celku na půlící čáře rozběhl směrem k rohovému praporku. Téměř patnáct tisíc lidí koukalo, co se děje. Záložník William Clem jen přesunul láhev od praporku blíže k brance, vzápětí dostal útočník domácích Erik Prekop žlutou kartu.

Upřímně? Nikdo v té chvíli na stadionu nevěděl, o co jde. „Měl jsem na flašce menší nápovědu, jejich gólman to měl na chrániči. Měli jsme stejnou situaci, jen od nich si toho všimli a asi chtěli rozhodit naše kopající tím, že tam vběhne,“ domníval se brankář Jakub Markovič. „Jestli nesmím mít nápovědu? Můžu. Co znám pravidla, tak to zakázané není. Měl to i soupeř, a proto mi pak tu flašku férově vrátil,“ popisoval dál.

„Markýz měl na lahvi napsané, kam soupeř kope penalty. Jejich gólman to zahodil za rohový praporek. Všiml si toho Dáňa (trenér gólmanů Michal Daněk), a nikdo se neměl k tomu tam jít, tak jsem se rozběhl, že mu tu flašku podám. Jejich hráč tam doběhl dříve a rozhodčí to viděl taky, tak mi za to dal druhou žlutou,“ ozřejmil Erik Prekop.

Domácí kouč Pavel Hapal jasno také neměl. „Já jsem hlavně viděl, že někdo Markýzovi flašku zahodil. Kluci říkali, že brankář, což podle mě nebylo fair play, ale neviděl jsem to. Nesoustředil jsem se na to,“ odpověděl na dotaz Deníku kouč.

„Myslím, že Erik Prekop za námi přišel, jestli mu to může podat, a proto se tam rozběhl. Ale šlo o svévolné rozhodnutí. Dokonce dostal žlutou kartu. Nevím, jestli to bylo nesportovní chování, musel bych se na to podívat,“ pokračoval.

Vy byste mu dal žlutou? Dal bych červenou

Když skončily dotazy českých novinářů, jal se téma ještě jednou načít dánský žurnalista. „Kluci říkali, že jejich gólman odhodil flašku až k rohovému praporku. My jsme ji jen chtěli donést gólmanovi,“ opakoval Hapal na otázku, jak se to seběhlo. „Já ten příkaz nedal,“ hájil se šéf ostravské lavičky.

„Je to sportovní chování?“ ptal se novinář. „Když mu někdo tu láhev zahodil, chtěl mu donést pití. Hrál 120 minut, a jestli má žízeň, tak v tom nevidím nesportovní chování, ale to, že mu chce pomoci. V tom nebylo pivo, byla tam voda, aby se napil,“ vysvětloval Hapal. „Jak jste to vy viděl?“ položil dotaz pro změnu.

„Láhev stála za praporkem a vaši hráči to chtěli přenést,“ zněla odpověď. „Však ano. To je normální věc, a proto by to nemělo být řešeno jako nesportovní chování,“ přikývl Pavel Hapal. „Ale já slyšel, že flaška byla odhozená… Nevím,“ povzdechl si.

„A co si myslíte o žluté kartě?“ ptal se dále novinář. „Podle mě hloupost, protože mu nesl vodu. Ale nevím, jestli tam ten hráč může, nebo nemůže jít. Vy byste mu dal žlutou kartu?“ opáčil Hapal. „Dal bych červenou, že se pokusil ji ukrást dánskému gólmanovi. Já si myslím, že to byla jeho láhev,“ oponoval. „To já nevím,“ pousmál se Pavel Hapal.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Pavel Hapal.

Těžko říct, co by se dělo, kdyby se celá minutu trvající anabáze nestala. Vzápětí totiž vysoko nepřestřelil jen Ewerton, ale i stopeři Michal Frydrych a Matěj Chaluš. Baník i s úvodní zahozenou penaltou Jiřího Klímy čtyřikrát minul, úspěšný byl jen Filip Kubala, takže do play off proti Kilmarnocku postoupila Kodaň. „Bohužel, tu loterii jsme nezvládli a nepostoupili. Mrzí nás to," hlesl jen Erik Prekop.

S fotbalovým výkonem mužstva mohl být ale Pavel Hapal spokojený. „Ani se mi ten zápas nechce hodnotit, spíše pokládejte otázky, protože dneska rozhodla fotbalová dovednost, což jsou penalty,“ litoval.

„Jinak jsme odehráli vynikající zápas, který se musel všem líbit, kluci hráli skvěle, smekám před nimi. Stálo nás to hodně sil, za tři dny máme ligový zápas, tak doufám, že do toho módu přeskočíme a že to na nás nezanechá nějaké stopy,“ přál si Pavel Hapal před nedělní bitvou na Slovácku.