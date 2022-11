VIDEO: Šlágr Baníku se Spartou je tady. Podívejte se, jak to vypadalo u stadionu

V té době byl stav 1:1, když na Haraslínovu penaltu po ruce Jurošky odpověděl Kaloč. Po obrátce ale Slezané, které ve výborné atmosféře hnalo více než čtrnáct tisíc diváků, vlastními chybami darovali rivalovi dvoubrankové vedení. „Velké zklamání z výsledku. Přitom jsme odehráli dobrý zápas, byli jsme nepříjemní směrem dopředu. Úplně stoprocentní šanci jsme si sice nevypracovali, ale byly tam situace, které jsme mohli dohrát, jenže inkasujeme hloupé branky,“ litoval trenér Baníku Pavel Hapal.

„Penalta je někdy o smůle, ale dala zápasu ráz. Vrátili jsme se do něj vyrovnáním a dobře jsme vstoupili i do druhé půle, ale pak si dáme vlastní gól po standardní situaci, kterou jsme nejprve odvrátili. A nakonec chyba v rozehrávce,“ pokrčil jen rameny.

Sparťan? Ne, sparťanská minulost, líčí Boula. Baník mu k srdci rychle přirostl

Druhou branku vzal na sebe brankář a kapitán Jan Laštůvka, který při přímém kopu Sadílka zůstal na čáře. „Mám dost zkušeností na to, abych tohle vyřešil. Frýďovi jsem řval, že je sám, ale moc mě neslyšel. Zlomové bylo, že jsem nevyběhl už na ten centr,“ sypal si popel na hlavu čtyřicetiletý gólman, který ale tým také několikrát podržel.

„V defenzivní činnosti jsme křehcí, dostáváme mnoho branek a na tom budeme muset hodně zapracovat,“ podotkl Pavel Hapal.

Klíčovou pasáží byl úvod druhé půle, kdy Baník měl tlak, ale nic z něho nevytěžil. „Z toho jsem byl zklamaný, ale pak jsme znovu našli půdu pod nohama a začali hrát naši hru. Musím vyzdvihnout mentalitu tohoto týmu. V posledních týdnech ukazuje velkou odolnost a charakter,“ uvedl kouč Sparty Brian Priske.

Je nepřehlédnutelný. Baníku i Vítkovicím fandí přes 40 let, bude i na Spartě

„Pak už je to pouze o naší ofenzivní kvalitě. Celkově jsem spokojený a myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Měli jsme ale víckrát skórovat,“ dodal dánský trenér.

Laštůvka alespoň pochválil fanoušky. „Bohužel jsme jim v posledním zápase nedali, co by chtěli oni i my. Postup do dalšího kola. Je hezké, že nám zatleskají, ale je to velké zklamání. Vevnitř to tak cítím,“ uzavřel kapitán.

Fanoušci v Ostravě: Baník má Vítkovice v patách. Jsou návštěvy jen o výsledcích?

MOL Cup – osmifinále:

Baník Ostrava – Sparta Praha 2:3 (1:1)

Branky: 41. Kaloč, 90. Kuzmanovič – 22. Haraslín z pen., 66. vlastní Frydrych, 77. Čvančara. Rozhodčí: Zelinka – Caletka, Paták. ŽK: Almási, Kaloč – Pavelka, Haraslín, Vitík, Kuchta, Kovář, Vorel (na střídačce). Diváci: 14 185.

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška (80. Tijani), Frydrych, Pojezný, Fleišman (81. Lischka) – Kaloč – Cadu (68. Buchta), Kuzmanovič, Tetour (68. Miškovič), Plavšič – Almási. Trenér: Hapal.

Sparta: Kovář – Mejdr, Vitík, Sörensen, Zelený – Pavelka, Panák – Daněk (68. Kuchta), Sadílek, Haraslín (79. Wiesner) – Minčev (46. Čvančara). Trenér: Priske.