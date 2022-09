Nejdřív to vypadalo, že reprezentační středopolař přestoupí z Verony do Neapole, kde by si mohl zahrát Ligu mistrů. Nakonec jeho kroky vedly do Florencie. Barák má za sebou první měsíc v novém angažmá. A působení ve Fiorentině si zatím užívá.

„Měl jsem osobní setkání se sportovním ředitelem Neapole. Neříkám, že to vypadalo jako hotová věc, ale bylo to na dobré cestě. Pak se do toho vložila Fiorentina, řešily se i další možnosti. Nakonec to dopadlo, jak mělo, jsem za to strašně šťastný,“ svěřil se Barák na reprezentačním srazu.

„Jsem v super rozpoložení. Nové prostředí znamená nový impulz, novou motivaci. Začátky jsou vždycky příjemné a já se na té vlně vezu.“

Trenér Vincenzo Italiano na Baráka spoléhá. Okamžitě ho zařadil do základní sestavy. Barák se dostává do šancí, ale zatím mu chybí góly. V sedmi utkáních se prosadil jen jednou v Konferenční lize. „Je to bída, měl jsem mít o tři čtyři góly víc,“ ušklíbl se Barák. „Trenér si ze mě dělal trochu srandu, že mě brali, abych pomohl týmu i nějakými góly a zatím to nevypadá. Věřím, že to přijde.“

Jasný cíl

Teď se Barák těší na sobotní zápas v Praze s Portugalskem. „Portugalsko je favorit, to si můžeme říct na rovinu. Mají silný tým plný velkých jmen. Na druhou stranu je můžeme překvapit. Když to většině hráčů sedne, tak ten zápas můžeme zvládnout,“ věří Barák.

Cíl pro poslední dva zápasy s Portugalskem a Švýcarskem je jasný. „Chceme se udržet v elitní skupině. Soustředíme se hlavně na první zápas s Portugalskem a musíme podat co nejlepší výkon a porvat se o tři body.“