Český tým nastoupí v semifinále play off 24. března ve Švédsku. Vítěz se ve finále o pět dní později utká o účast na šampionátu s Polskem, které ze semifinále prošlo bez boje poté, co bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno Rusko. Play off se tentokrát hraje jen na jeden zápas.

„Chceme po šestnácti letech dostat českou reprezentaci na mistrovství světa. Na baráž se maximálně koncentrujeme a uděláme všechno pro to, abychom uspěli,“ oznámil Šilhavý.

V klíčové bitvě o postup byl měl mít český kouč k dispozici kanonýra Patrika Schicka, který se vrací po zranění. „Poslední zprávy jsou takové, že vyšetření ukázalo, že by to mělo být dobré. Už trénuje, připojuje se k mužstvu. Do konce týdne by měl nastoupit do zápasu. Pak se ukáže, jestli bude k dispozici,“ prozradil Šilhavý.

Naopak chybět bude kompletní obranná řada z loňského Eura Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas a Jan Bořil. Krajní bek Filip Kadeřábek pak ukončil reprezentační kariéru. Zdravotní komplikace znemožňují start v baráži i Ondřeji Kúdelovi, Lukáši Provodovi a Matěji Vydrovi. „Se zdravotními absencemi jsme se museli vypořádat už na podzim, a teď to nebude jiné. Připravíme se, jak nejlíp dovedeme,“ řekl Šilhavý.