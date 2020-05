"Riziko nákazy existuje všude, třeba když opustíte dům, takže si myslím, že bychom nad tím neměli moc přemýšlet, protože pokud budete dělat opak, pak nebudete chtít jít vůbec nikam," řekl Messi pro deník Mundo Deportivo.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

"Musíme chápat, že je nezbytné dodržovat nařízení, jak jen to půjde. Návrat do tréninku je první krok, ale neměli bychom se uspokojit. Nadále musíme být opatrní," uvedl dvaatřicetiletý Argentinec.

Kvůli pandemii koronaviru byla La Liga podobně jako další sportovní soutěže ve světě v březnu přerušena. Španělsko patří mezi země nejvíce zasažené nemocí covid-19. Španělsko eviduje přes 272 tisíc případů nákazy, což je nejvíce v Evropě. Na komplikace s covidem-19 tam zemřelo přes 27 tisíc lidí, což je čtvrtý nejvyšší počet z evropských zemí.

Návrat španělské ligy

Minulý týden začaly španělské kluby s individuálním tréninkem, přestože v neděli vedení fotbalové soutěže oznámilo, že v první vlně testování hráčů z první i druhé ligy se objevilo pět pozitivních výsledků. Podle šéfa ligy Javiera Tebase by se soutěž mohla znovu rozběhnout 12. června bez diváků. V La Lize zbývá odehrát 11 kol, po přerušení vedou tabulku barcelonští obhájci titulu o dva body před Realem Madrid.

"Osobně se těším na návrat ligy. Bez diváků to bude ale velmi zvláštní. Už jsem to jednou zažil a je to divné," prohlásil Messi. Nelíbí se mu ale návrh vedení ligy, podle něhož by po restartu sezony byly týmy pohromadě izolováni bez rodin. "Pokud jde o týmovou karanténu, pravda je taková, že se nám vůbec nezamlouvá být odděleně od rodin. Uvidíme, jaký bude konečný plán," konstatoval Messi.