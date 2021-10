"Zápasy se rozhodují v obou šestnáctkách a my jsme si tam nevedli dobře. Svoje šance jsme neproměnili a v takovém případě toho soupeř může využít," dodal Busquets.

"Konečné skóre se těžko akceptuje, ten výsledek neodpovídá dění na hřišti. Navzdory tomu, že jsme brzy inkasovali, jsme hráli dobře až do stavu 2:0. Měli jsme jasné brankové příležitosti," konstatoval Koeman, jehož svěřenci jsou ve španělské lize na šestém místě neúplné tabulky.

Benficu poslal do vedení už ve třetí minutě Darwin Núňez. V 69. minutě zvýšil Rafa Silva a deset minut nato přidal třetí domácí gól znovu Núňez z penalty. Těsně před koncem byl vyloučen hostující Eric García po druhé žluté kartě.

Koeman o své pozici nechtěl mluvit. "Cítím od hráčů podporu, i z jejich přístupu. Mohu komentovat pouze práci s týmem. Nevím, co si myslí vedení klubu, takže nemohu říct nic o své budoucnosti. Nechci odpovídat na podobné otázky, protože to není v mých rukou," prohlásil nizozemský kouč.

Barcelona neodčinila minulý domácí debakl 0:3 s Bayernem Mnichov a prožívá nejhorší vstup do Ligy mistrů. Úvodní dva duely v evropských pohárech prohrála teprve podruhé v historii, předtím se jí to stalo v prvním kole Poháru UEFA s Portem v ročníku 1972/73.

