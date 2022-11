Barcelona přijela bez Lewandowského. Bílek: I bez něho má tým obrovskou kvalitu

Viktoriáni začali odvážně, už ve třetí minutě po centru Jirky hlavičkoval Pilař, brankář Peňa jeho pokus lapil. Brzy na to však udeřilo na druhé straně, gólman Staněk neudržel pokus Fatiho a Alonso dorážel po souboji s Jemelkou z brankové čáry do sítě – 0:1.

Viktoriány to otřáslo jen na chvilku. Ve 20. minutě byli blízko vyrovnání, dlouhán Chorý se položil do trestného kopu Kalvacha, jenže hlavou orazítkoval jen břevno. Po půlhodině hry se řítil sám do pokutového území Kalvach, ale gólman Barcelony ho vychytal.

Jiskru naděje vykřesal Chorý

Další šanci Chorého zmařil ofsajd, ale i tak se z hlediště se ozval bouřlivý potlesk.

V další šanci pak sedm minut před půlí selhal Vlkanova. A natěšení diváci si hlasitě žádali vstřelení gólu.

Jenže se ho dočkali ve vlastní síti, i když branku F. Torrese v poslední minutě první půle posvětil až VAR.

Vršovické derby a VAR? Trpišovského kritika, trenér Klokanů nerozumí metodice

Jiskřičku plzeňské naděje zapálil brzy po přestávce útočník Chorý, jenž byl v šestnáctce faulován a nařízenou penaltu sám proměnil – 1:2. Ale záhy bylo po ní, když se podruhé trefil F. Torres – 1:3.

Jenže viktoriáni se nevzdali, Vlkanovu sice ještě parádně vychytal brankář Peňa, ale plzeňský záložník vzápětí pro změnu centroval, Chorý se pověsil do vzduchu a hlavou dal druhý gól – 2:3.

Naděje pak sfoukl čtvrt hodiny před koncem Torre – 2:4. Pak už jen domácí Jirka trefil tyč…

Včera to bylo přesně jedenáct let, co se oba celky střetly v Lize mistrů v pražském Edenu, kde Barcelona i díky hattricku Messiho vyhrála 4:0. Červenou kartu tehdy viděl už ve 22. minutě stoper Čišovský, který by měl dnes 42. narozeniny. Bohužel v létě 2020 podlehl zákeřné nemoci ALS. Proto mu fanoušci v Doosan Areně vzdali hold potleskem ještě před výkopem, podobiznami pak připomněli i další zesnulé legendy Viktorie Plzeň.

To bylo sympatické gesto na závěr Ligy mistrů, s níž se plzeňští fotbalisté včera rozloučili, ale v té české pokračují dál. Do konce podzimu je čekají ještě tři zápasy. Už v sobotu přijede do Štruncových sadů pražská Sparta.

Viktoria Plzeň - FC Barcelona 2:4

Poločas: 0:2

Branky: 52. (pen.) a 63. Chorý – 6. Alonso, 45. a 54. F. Torres, 75. Torre.

Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Grigoriu (Rum.). ŽK: Ndiaye – Gavi, Torre, F. Torres. Diváků: 11 258.

Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Hejda, Pernica, Jemelka (57. Havel) – Ndiaye (57. Bucha), Kalvach (78. Čermák) – Jirka, Vlkanova, Pilař (88. Kronus) – Chorý (78. Bassey).

FC Barcelona: Peña – Bellerín, Piqué, Alonso, Alba (57.Balde) – Torre (76. Dembelé), Kessié (67. Casadó), Gavi – Raphinha (76. Sanz), Fati, F. Torres.