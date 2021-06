K tomu má přispět také spolupráce s generálním ředitelem a vlastníkem plzeňské Viktorie Adolfem Šádkem. „Již delší dobu s ním konzultuji věci spojené s fotbalovou problematikou, Adolfa Šádka považuji za zkušeného fotbalového odborníka. Stejně tak je pravda, že obdržel nabídku na bližší spolupráci se Zbrojovkou, čemuž v současné době brání jeho povinnosti, spojené s klubem FC Viktoria Plzeň. Tuto spolupráci si dovedu představit, ale chápu, že dojít ke konečnému rozhodnutí je pro něj velice složitá cesta,“ přiblížil včera Bartoněk.

O čem také mluvil?

Velké dluhy

Zbrojovku bývalý ředitel stavební firmy OHL ŽS Bartoněk oficiálně převzal v roce 2013 od právníka Jaroslava Přečka. Před jeho krátkou anabází klub šest let vlastnili bratři Roman a Stanislav Prosové.

A na nového majitelé ihned dopadly dluhy, které nespláceli. Zbrojovka podle úterního prohlášení zaplatila 47 milionů korun, což byla částka vyplývající z druhotné platební neschopnosti a prodlužování splatnosti závazků vůči dalším stranám, aby klub získal bronzovou licenci nutnou pro přihlášení do ročníku 2013/2014.

Osmnáct ze 47 milionů zaplatil klub bývalým majitelům bratrům Prosům za pronájmy v Tréninkovém centru mládeže v Brněnských Ivanovicích, jehož byli vlastníky.

Kostlivci ve skříni

Jenže postupně vyplouvaly na povrch ještě bizarnější záležitosti, například arbitráž s bývalým brněnským brankářem Martinem Lejsalem. „Tomu tehdejší sportovní ředitel Radek Bělák připravil dodatek hráčské smlouvy, ze které plynulo, že pokud neodchytá určitý počet zápasů na hostování v Heerenveenu, nebude mzdu hráči vyplácet holandský klub, ale my. Museli jsme tak zaplatit 6,8 milionu korun. Dalších 8,7 milionu musel klub přes víceletý soudní spor uhradit finálnímu vlastníkovi diskutabilní pohledávky za zprostředkování angažmá tří Brazilců – Liry, Lea a Dalma,“ vysvětlil Bartoněk.

Ovšem podle jeho prohlášení se nejkurióznější kostlivec ve skříni týkal fotbalisty Marcela Cupáka ještě z roku 2001. „Cupák tehdy přestoupil do Stavo Artikelu za sedm milionů korun. V prostředí konkurzního řízení FK Drnovice se tato částka za patnáct let vyšplhala až na dvacet tři milionů, naštěstí bylo možné ukončit tuto kauzu mimosoudním vyrovnáním,“ sdělil osmašedesátiletý vlastník Zbrojovky.

Hrozba insolvence

Podle prohlášení vložil Bartoněk do klubu, kterému třikrát v posledních deseti letech hrozila insolvence, přes čtyřicet milionů korun z vlastní kapsy. Teď je ovšem bez dluhů a stabilizovaný. „Proto mne velmi mrzí, že se neustále v některých médiích objevují ničím nepodložené informace o Zbrojovce jako strádajícím klubu. Z hlediska hospodaření je Zbrojovka zdravá. Nyní chceme nastartovat éru, jejímž cílem je okamžitý návrat do první ligy, příchod kvalifikovaného partnera a nový stadion,“ doplnil majitel.

V roce 2010 získal pro klub právo užívat ochrannou známku Zbrojovka Brno, která ho stojí půl milionu ročně. Jenže i s ní odehrál ročník 2011/2012 jako druholigový.

Mrzí ho Kotal

Nejlepší období za poslední roky přišlo pod koučem Václavem Kotalem, který Brno vytáhl v sezoně 2015/2016 až na šestou pozici. Odchodu protřelého kouče boss lituje. „Většinu zásadních rozhodnutí jsem byl vystaven dělat sám nebo po poradě s mými nejbližšími. Zpětně vím, že jednání o prodloužení trenéra Kotala jsem nevedl pragmaticky a s čistou hlavou. Přiznávám, že jsem tehdy preferoval širší zapojení našich mladých hráčů. I proto jsem dal na rady brněnského fotbalového prostředí a angažoval trenéra Habance. S odstupem času vím, že to byla systémová chyba,“ uznal Bartoněk.

Mimochodem o Václavu Kotalovi nebo Bohumilu Páníkovi se spekuluje jako o možných nástupcích dosavadního kouče Richarda Dostálka, ale k tomu se boss Zbrojovky nevyjádřil.

Okamžitý návrat

Do nejvyšší soutěže se chce brněnský klub vrátit hned příští sezonu, k čemuž přispěje i nový spoluvlastník, jehož Bartoněk hodlá přivést do konce podzimu. Tady patrně záleží, jak rychle získá Šádek nového partnera pro Plzeň.

Ale kádr na postup už se musí stavět teď. „Po skončení sezony jsme byli nuceni si vyhodnotit úroveň kádru. Z tohoto titulu dojde v letní přestávce k potřebným změnám, aby se cíl okamžitého návratu do nejvyšší soutěže podařilo naplnit. O těchto změnách budeme informovat v momentě, kdy budou definitivně dotaženy,“ uvedl sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Úspěšná mládež

Radost dělá brněnskému majiteli aspoň mládež. Místní akademie patří mezi nejlepší dokonce v Evropě. „Podle dat ze sezony 2020/2021 má Zbrojovka šestnáct odchovanců, kteří v lize odehráli třicet a víc zápasů. Spolu se Sigmou Olomouc máme taková výsledná čísla, že patříme mezi naprostou evropskou špičku, momentálně se Zbrojovka v této statistice pohybuje na osmém místě,“ podotkl Bartoněk.

V práci s mládeži vidí budoucnost klubu. „Je to běh na dlouhou trať a musíme si ještě chvíli počkat, než se naše práce s juniory a dorostenci naplno projeví i v našem áčku. Troufnu si ale říct, že naše fotbalová akademie má během těchto pěti let od doby, co systém vznikl, velmi dobré výsledky. Je jen otázka času, kdy náš klub mladí odchovanci potáhnou,“ dodal vlastník Zbrojovky.