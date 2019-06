Viktoriáni ji začnou už ve 2. předkole na konci července v nemistrovské části, která je považována za obtížnější. Jméno prvního soupeře se dozvědí právě dnes.

Bude jím buď FC Basilej, nebo Olympiakos Pireus, druhé týmy řecké a švýcarské ligy. Viktoriáni se před losem zdráhali říct, koho by chtěli raději. Všeobecně se zdá být snazší cesta do Švýcarska, ale Basilej už si sedmkrát zahrála ve skupinové fázi Ligy mistrů. Plzeň jen třikrát.

„Oba jsou to velké týmy, hrají o poháry každý rok. Hodně se na to těším,“ řekl pouze po přípravném zápase s Domažlicemi novic v plzeňském dresu Lukáš Kalvach. „Zatím jsem si o nich nic nezjišťoval, to přijde až po losu,“ doplnil vzápětí.

Jeho zkušenějí parťák Radim Řezník byl jen o málo sdílnější. „S Basilejí jsme už párkrát v přípravě hráli, ovšem i se zápasy v Řecku mám zkušenosti s reprezentací. A tam to nikdy není moc příjemné. Takže spíše řeknu Basilej,“ pousmál se obránce Viktorie.

Pro ni bude zásadní, aby prvního soupeře vyřadila, čímž by si zajistila minimálně skupinovou fázi Evropské ligy. V opačném případě by plzeňské fotbalisty čekala další dvě předkola druhé evropské soutěže.

Ale to je ještě daleko, teď všechny zajímá středeční los.