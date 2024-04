Letošní bundesligová sezona Bayernu Mnichov zkrátka nevyšla. Již pět kol před jejím koncem je totiž jasné, že se mistrem stane Bayer Leverkusen. Klub, v němž působí hned trojice českých fotbalistů - Patrick Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář -, má po uplynulém víkendu nedostižný šestnáctibodový náskok. V Mnichově proto musí jednat. Mluví se i o tom, kdo bavorský klub v příští sezoně povede. A padlo také jedno velmi zajímavé jméno…

Bayernu Mnichov letošní ligová sezona nevyšla | Foto: Profimedia/LakoPress

Spekulacemi ohledně budoucího kouče Bayernu se intenzivně zabývá například německý Bild, který přišel se zajímavými informacemi.

Jedním z možných nástupců Thomase Tuchela by mohl být Julian Nagelsmann, ten je ale až do konce evropského šampionátu v Německu smluvně vázán u reprezentačního týmu. Kromě Nagelsmanna se tak mluví i o trenérovi ze zahraničí, konkrétně z Anglie. V hledáčku klubového vedení by měl být manažer Brightonu Roberto De Zerbi.

S nejzajímavějším jménem však přišel španělský deník Marca. Ten totiž tvrdí, že klubové vedení už ve věci možného trenérského místa v Allianz Areně kontaktovalo Zinédina Zidana. A spolu s ním by se do Bayernu mohla vrátit i klubová legenda Franck Ribéry, který zde strávil nejlepší roky své kariéry.

Němčina? Ne nezbytně

Spekulacím nahrává i to, že klubový boss Max Eberl již dříve prohlásil, že nový trenér nemusí nutně mluvit německy. Ostatně, i Tuchel velmi často používá angličtinu. Zidane, jehož snem je jednou trénovat francouzskou reprezentaci, se prý už dokonce ptal na poměry v mnichovském klubu.

Jestli se stane jeho součástí, ukáží následující týdny a měsíce.