Devět branek a drtivé vítězství Bayernu nad Mohučí málem přebila tragédie. Už v první půli totiž po nešťastné srážce dvou hostujících hráčů šlo jednomu z nich o život.

Rozhodčí Patrick Ittrich včasným zásahem zachránil fotbalistu Mohuče Josuhu Guilavoguiho | Foto: Profimedia

Ve třiatřicáté minutě zápasu ještě zdaleka nebylo o výsledku rozhodnuto. Jen chvíli předtím vstřelil gól hostující Amiri a snížil na 2:1 pro Bayern. To ale v následujících minutách moc lidí na stadioně nezajímalo.

Dva hráči Mohuče, Josuha Guilavogui a Anthony Caci, se totiž ve středu hřiště nešťastně srazili a první jmenovaný zůstal ležet bezvládně na zemi.

Kolem zraněného fotbalisty se okamžitě seběhli hráči z obou týmů, nejpohotovější ale nebyl ani jeden z nich, ale hlavní rozhodčí zápasu.

Pětačtyřicetiletý Patrick Ittrich bleskově zareagoval, o dvanáct let mladšího fotbalistu dal do stabilizované polohy a uvolnil mu dýchací cesty. Pohotovým zákrokem muž, který je civilním povoláním policista, možná zachránil francouzskému hráči život.

Bulvárně jsem na špici, směje se Fenin. Poprvé si zatrénoval na vesnici

„Pokud tam někdo leží, musíte jednat rychle. Takových situací jsem už zažil hodně. Nemělo by to být na policistech, i v běžném životě mohou nastat momenty, kdy někdo potřebuje pomoci,“ vykládal po zápase německým médiím Ittrich, a apeloval tak i na veřejnost. „Amiri mě okamžitě objal, protože si uvědomil, co se mohlo stát,“ přiblížil vděčnou reakci Guilavoguiho spoluhráče.

Ozval se dokonce i sám zachráněný hráč. „Rád bych poděkoval spoluhráčům, rozhodčímu a lékařskému personálu. Cítím se skvěle a doufám, že budu moci velmi brzy pomoci svému týmu,“ uvedl na svém instagramovém profilu.