"Vypadli jsme už z Německého poháru a teď jsme i venku z Ligy mistrů. Nemyslím, že by něco takového bylo pro Bayern dost dobré. Naším minimálním cílem bylo semifinále a to se nám nepodařilo. Beru to jako jednu ze svých tří nejhorších porážek v kariéře," řekl zklamaný trenér Bayernu Julian Nagelsmann.

Jako Asterix a Obelix

Bavorský velkoklub sice celé utkání výrazně tlačil - na střely to měl 24:4, držení míče bylo 65:35, avšak aktuálně sedmý celek španělské ligy Villarreal ale udeřil z jediné střely na branku a senzačně postoupil.

Padesátitisícové městečko si tak podruhé v historii zahraje semifinále Ligy mistrů, utká se s vítězem zápasu Liverpool - Benfica Lisabon. Vtipným faktem bylo, že zaplněný stadion Bayernu, který pojme 70 tisíc fanoušků, by zdaleka nezaplnilo celé obyvatelstvo Villarrealu. Oficiální twitterový účet španělského klubu si pak vtipně přisadil fotkou s popisem Farmářská liga.

"Naše město je malé, ale jsou v něm velcí hráči. Jsme malý klub z vesnice, jako byli Asterix a Obelix. Máme však velmi solidní a stabilní projekt a už jsme v minulosti semifinále hráli. V tomhle zápase (proti Bayernu) jsme nechtěli zanechat milý dojem, chtěli jsme postoupit dál," řekl úspěšný trenér Unai Emery.