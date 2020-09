Dnes začíná další sezona (i s fanoušky na tribuny může 20 procent kapacity), kdy se to konkurenti pokusí změnit. Okradou už favorita?

Schick, góly a ambice

Mezi drzými soky najdete i týmy s českou stopou, na nejvyšší příčky si brousí zuby třeba Bayer Leverkusen. Klub, jenž před pár dny získal Patrika Schicka. „Ambice máme nejvyšší, to se mi líbí,“ pronesl po přestupu.

On by měl být esem v útoku, vždyť Němci za něj zaplatili AS Řím více než 700 milionů korun. „Bylo by dobře, kdyby Bayern začal někdo trápit,“ řekl Pavel Krmaš, bývalý obránce, který v Německu strávil osm let a za Freiburg odkopal 100 bundesligových duelů. „Ale nemyslím, že Bayern sesadí. Zase to bude o něm, v Lize mistrů to od něj byla fantazie,“ připomněl nynější kouč královéhradecké rezervy, že tým vedený koučem Hansem-Dieterem Flickem ovládl evropskou soutěž číslo jedna a to přesvědčivě.

Co se musí stát, aby Leverkusen vylétl až na úplnou špici? Podle kouče Petera Bosze je to jasné. „Ztratili jsme dva hráče, kteří udělali šedesát ofenzivních bodů. Pokud dá Patrik třicet gólů a třicet jich připraví, bude to stačit. Ale já doufám, že nebude na všechno sám, že ještě někdo přijde,“ pronesl.

Schick každopádně dostane prostor, aby nadpozemský úkol zvládl. „V Německu udělal při působení v Lipsku dobrý dojem. Trošku mě překvapilo, že si ho nenechali. Dal deset gólů, bude je dávat i v Leverkusenu,“ předpověděl Krmaš.

Našlapaný, natěšený Dortmund

Zda to bude stačit na titul, těžko říct. Navíc je tu ještě silnější pes - Dortmund.

Borussia s mladými superhvězdami Erlingem Haalandem a Jadonem Sanchem (nakonec neodešel do Manchesteru United) myslí jedině na titul. „Někdo jako Sancho se rodí jednou za dvacet let,“ uvedl slavný Brazilec Neymar.

Ve spojení s Haalandem (v minulé sezoně 13 gólů za 15 utkání) jde opravdu o smrtící ofenzivu. Navíc se po dlouhém zranění vrací matador Marco Reus, tvář BVB.

Ale zpět k českým fotbalistům.

Vladimír Darida má být tahounem rozpínající se Herthy. „V Německu má velké postavení. I v reprezentaci ukázal, že má výbornou formu,“ přikývl Krmaš, pod jehož křídly Darida v Bundeslize začínal. „Hertha může prorazit. Mají to propracované, ambiciozního trenéra Labbadiu. Na postavení v tabulce to bude vidět,“ odhadl expert. V Berlíně se mluví, a to minimálně, o postupu do Ligy mistrů.

Bek Pavel Kadeřábek je lehce zraněný, start zřejmě nestihne. Brémy se zkušeným duem Jiří Pavlenka, Theo Gebre Selassie, stejně jako Augsburg s českým triem budou hrát spíše o udržení mezi elitou.

Ale kdo ví Bundesliga bývá často plná překvapení.

Češi v Německu



Bayer Leverkusen: Patrik Schick.

Hertha Berlín: Vladimír Darida.

Werder Brémy: Jiří Pavlenka, Theo Gebre Selassie.

TSG Hoffenheim: Pavel Kadeřábek.

FC Augsburg: Tomáš Koubek, Marek Suchý, Jan Morávek.