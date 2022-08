Beránek k reprezentaci. Zkušený expert se stal šéftrenérem mládežnických výběrů

Pět let stál v čele úspěšné akademie Slavie. Teď bude uznávaný trenér Miroslav Beránek pracovat pro českou fotbalovou asociaci. Kouč mistrů Evropy do 21 let se stal šéftrenérem mládežnických reprezentací.

Miroslav Beránek | Foto: ČTK/Michal Kamaryt