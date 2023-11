Na kritiku současného předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petra Fouska se u plzeňského okresního soudu zaměřil bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, který se s dalšími lidmi zpovídá z obžaloby z korupce a ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020. Fousek u soudu vypovídal minulý týden a mimo jiné řekl, že dnešní FAČR je demokratičtější a že Berbr byl vždy znám tím, že tíhl k dominantnímu způsobu řízení a upřednostňoval věci příliš nediskutovat v orgánech, ale přicházet s konkrétními řešeními. Berbr ve zhruba půlhodinovém proslovu uvedl, že Fousek naopak není schopen udělat jakékoliv rozhodnutí.

Roman Berbr | Foto: ČTK/Ondřej Deml

„Dost často mám pocit, že se tady hledí na fotbal za mě jako na nemocný a na fotbal nyní jako na správný. Já to tak nevidím,“ řekl Berbr a vyjmenoval několik sporných momentů první ligy z letoška.

Fousek u soudu tvrdil, že po jeho nástupu přijala asociace opatření a je demokratičtější. „Demokracie je slovo, za které Petr Fousek schovává svou neschopnost. Našel jsem si takové slovo - decidofobie - to je, když se člověk děsí špatného rozhodnutí a jak je ochromený k provedení jakéhokoliv rozhodnutí, často rozhodnutí odkládá. To je typický současný předseda, kdyby mohl, tak by všechny problémy nechal vyhnít,“ pokračoval Berbr.

Rozebral i Fouskovu výpověď o formálních a neformálních kontaktech za Berbrovy doby. Formální a neformální vztahy se ale podle Berbra doplňují a tvoří celkovou organizační strukturu. Zopakoval, že je FAČR spolek, ne státní organizace svázaná striktními pravidly.

„Petr Fousek je člověk, který není schopen v těžkých situacích jakkoliv rozhodnout, tady se kroutil jako had, museli jste to taky vnímat. Jediné, co mu jde, je brát jako první předseda FAČR mzdu. Dnes bere 16 tisíc eur za výkonný výbor v Evropě a 250 tisíc (korun) ve fotbalovém svazu. Nikdy žádný předseda fotbalového svazu nebral peníze z fotbalového svazu a stanovy se nezměnily,“ řekl Berbr. Odmítl, aby byl srovnávaný se současným místopředsedy FAČR. Ti prý udělají za týden tolik práce, kolik on stihl za jeden den.

Zpochybnil obžalobu

Berbr se vrátil k některým skutkům z obžaloby, jako je například snaha o ovlivnění zápasu mezi Radotínem a Dobrovicemi. Zpochybnil tvrzení spolupracujícího obžalovaného, rozhodčího Tomáše Gríma. O ovlivnění zápasu podle Berbra nic nevědělo pět dotazovaných lidí, včetně majitelů oblou klubů.

Podobně nepodložené je podle Berbra i tvrzení obžaloby, že jedním svým telefonátem zařídil postup sudího Jana Cihláře do ligy. „Zcela stejně vypovídali lidé, že to není možné a co je třeba splnit k postupu rozhodčího do ligy. Bylo to 12:0 proti napsané obžalobě a můžeme povolat 20 dalších svědků, ale odpovědi budou stejné, Nepamatuji si, že bych za 60 let slyšel o postupu rozhodčího, jak ho popisuje obžaloba,“ dodal Berbr.

Posteskl si, že je jediný z dvou desítek obžalovaných, kdo k soudu chodí. „Mám snahu tady vše vysvětlit. Mám pocit, že se snažím víc než ti ostatní, i když se musí vzít v úvahu ten stres. Já ho musel potlačit, protože jsem se rozhodl, že je pro mě podstatnější vám tady věci vysvětlovat. Snad budu takto vnímán, že mám snahu vysvětlovat a ne se schovávat doma,“ uzavřel Berbr.

Dnes skončila říjnová jednání, soud bude pokračovat 20. listopadu.