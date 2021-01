Bývalý místopředseda fotbalové asociace, jenž je stíhán pro zpronevěru a podplácení a od půlky října do poloviny ledna seděl ve vyšetřovací vazbě, poslal v tichosti 850 tisíc korun krajskému svazu v Plzni.

„Ano, je to tak,“ potvrdil místopředseda Zdeněk Bartošek, jenž se dočasně posunul na Berbrův post. Ten po svém zatčení všechny funkce ve fotbale opustil – takže i místo předsedy krajského svazu. „Přišlo to na účet, je to uhrazené. Nic dalšího o případu nevíme,“ prohlásil Bartošek.

Podle informací Deníku dorazila suma už 23. prosince, tedy v době, kdy byl vlivný šíbr ve vazbě. V kontaktu přitom byl (mohl být) pouze s advokátem.

A ona částka 850 tisíc? Je náhradou za defraudaci, přesně tolik Berbr společněs dalšími obviněnými vyvedli z pokladny krajského svazu. Na oko uspořádali seminář pro mládežnické trenéry, potom vytvořili fiktivní faktury a nakonec si je i proplatili.

Ovšem tím Berbrova kajícnost neskončila. Z okolí bývalého nejmocnějšího muže tuzemského fotbalu se posílaly další částky.

Manželé versus rozhodčí

Další „vrácené“ finance se týkají boje manželského páru Berbr + Damková versus rozhodčí, kteří proti nim vystoupili v médiích. A také s trefně hubatým internacionálem Ladislavem Vízkem. Olympijský vítěz Moskvy Berbra nikdy nešetřil, jeden z mála se ho nebál. Několik sudích společně s Vízkem Berbr žaloval pro urážku na cti. Spory se táhly dlouhou dobu, funkcionář se svou paní v nich neměl úspěch. Kvůli odvoláním se však soudy protahovaly.

Uťal je až zásah policie v půlce listopadu minulého roku. Po něm Berbr (z vazby) všechny žaloby stáhl, a dokonce vyrovnal škody vzniklé protější straně.

„Přišla zpráva o stažení žaloby. Moje advokátka vyčíslila náklady, které někdo poměrně rychle zaplatil. Myslím, že to byla paní Damková,“ říká Libor Kovařík, někdejší mezinárodní arbitr, jenž promluvil o Berbrově vlivu na sudí (funkcionář se vždy dušoval, že se o ně nezajímá) jako první. Protistrana žádala po Kovaříkovi jako odškodnění 800 tisíc korun. Neuspěla.

Podobné to bylo také u dalších arbitrů.

Například u Radka Kociána, po němž požadoval omluvu. Teď se sudí dozvěděl, že Berbr zaplatil veškeré náklady na proces, v němž po ligovém rozhodčím požadoval omluvu. „Právník mi akorát psal, že peníze od Berbra přišly. Zaplatil tabulkové náklady,“ uvedl dvaačtyřicetiletý brněnský arbitr.

Jsou to kroky kajícníka, nebo promyšlený tah?