Snaha se Pražanům rozhodně nedala upřít. Byli aktivnější, v ofenzivě nebezpečnější, ale jejich snaha prostě ke kýženému - a zaslouženému - gólu nevedla. "Trápila nás efektivita," přiznal sparťanský kapitán Dávid Hancko. "Soupeř nás ani nenapadal, za tři sezony nepamatuji zápas, kdy jsme někoho tak zavřeli. To jsou pozitivní věci, ale z výsledku jsme zklamaní. Šlo o první zápas sezony, fanoušci nás podporovali, chtěli jsme vyhrát," pokračoval.

Sparta chce titul! S kapitánskou páskou ji povede Krejčí mladší

Přitom už po dvanácti minutách hry mohlo být na Letné veselo. Brankář Gunnarsson vyrazil míč k Haraslínovi, ten jej napálil do branky, ale na čáře stojící obránce jej dokázal odkopnout pryč. V ještě nadějnější pozici se po rohovém kopu ocitl kapitán Hancko. Z bezprostřední blízkosti ovšem balon nedokázal zakroutit mezi tyče. "Trefil jsem to špičkou a nedokázal obstřelit brankáře, to mě hodně mrzí," okomentoval nadějnou příležitost Hancko.

Těsně před odchodem do šaten to z dálky zkoušel Fortelný, střílel nad, vzápětí po rohu hlavičkoval Wiesner a Gunnarsson měl plné ruce práce, aby míč na brankové čáře reflexivním zákrokem vyrazil.

Příště se prosadíme, věří trenér

Po změně stran se norský tým ještě více zatáhl do obrany a domácí ji marně dobývali. Míč měli na kopačkách častěji, ale defenzivní val soupeře jen těžko překonávali. Až v 75. minutě šikovně hlavičkoval střídající Čvančara, ovšem také bez úspěchu.

Téměř třináct tisícovek diváků se hlasivkami dožadovalo gólu marně, Pražané zvýšili aktivitu, ale neuspěli ani po trestném kopu Sadílka, který vynesl pouze roh. Těch domácí kopali hned dvanáct. Gólová radost jim ale v horkém i deštivém večeru zároveň nebyla souzena. Na branku vyslali celkem 28 střel, ovšem jen pět jich mířilo mezi tyče.

Ideální vstup Slavie do sezony. Výhru nad outsiderem řídil dvougólový Sor

"Bylo to složité. Posledních 20 minut hrál soupeř vzadu v lajně se šesti hráči, to se těžko prosazuje a vytváří se šance. I přesto jsme si je vytvářeli. Věřím v kvalitu týmu, který mám. Hráči se příště prosadí," pokračoval Priske.

Odveta se v Norsku hraje za týden. "Raději bychom tam jeli po domácí výhře, ale očekávám, že budeme dominovat stejně jako tomu bylo v tomto zápase," neskrývá optimismus.

AC Sparta Praha – Viking FK 0:0

Rozhodčí: Lukjančukas - Kazlauskas, Mirauskas (všichni Litva). ŽK: Wiesner, Fortelný, Čvančara - Björshol, Kabran, Pattynama, Gunnarsson. Diváků: 12667 (omezený počet).

Sparta: Holec – Mejdr, Zelený, Hancko, Wiesner – Pešek (77. Minčev), Sadílek, Fortelný (72. Sáček), Karabec (72. Daněk), Haraslín (64. Čvančara) – Kuchta.

Viking: Gunnarsson – Bjørshol, Brekalo, Vevatne – Kabran, Friðjónsson, Solbakken, De Lanlay, Pattynama (87. Sandberg) – Karlsbakk (77. Vikstøl), Tripić (60. Løkberg).