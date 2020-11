Kariéra Alexe Krále strmě stoupá. A nahoru letí i jeho cena. Vždyť považte, když se mladý záložník loni v lednu stěhoval z Teplic do Slavie, byla hodnota jeho nákupu někde kolem třiadvaceti milionů korun.

Ve Vršovicích ale dlouho nepobyl, protože už během následujících měsíců kolem něj začaly kroužit evropské kluby a mladý fotbalista nakonec v září, poté co slávistům pomohl postoupit do Ligy mistrů, odešel do Spartaku Moskva. To už na sobě měl pomyslnou cenovku s číslem vyšším než 300 milionů.

A zdá se, že ani tím není všem dnům konec. Stále teprve dvaadvacetiletý odchovanec brněnské kopané, který je už ve svém mladém věku nedílnou součástí české fotbalové reprezentace, možná brzy zamíří do Premier League.

Rádi by jej přitom získali už v zimním přestupním termínu, neboť by hráčova cena v případě, že se ukáže v dobrém světle, mohla ještě stoupnout po evropském šampionátu.

Jak uvádí britský Mirror, Králova cena je momentálně na třiceti milionech liber, tedy v přepočtu asi 885 milionech korun.

Jestli takový balík některý z klubů Premier League bude ochoten zaplatit, uvidíme možná už během několika následujících týdnů.