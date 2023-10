Muž, který rozesmutněl Čechy, má novou práci. Z fotbalu ale odchází

Fanoušci českého fotbalu při vyslovení jeho jména určitě nemusí lovit příliš hluboko v paměti. Právě on totiž byl u největšího úspěchu Česka v jeho fotbalové historii. A právě on zapříčinil dvěma brankami to, že evropský šampionát v Anglii v roce 1996 nakonec nevyhráli svěřenci Dušana Uhrina, ale jeho Německo. Oliver Bierhoff dává (prozatím) evropskému fotbalu sbohem a pracovně mění angažmá.