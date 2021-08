Obrovské zklamání bylo na jeho tváři patrné na první pohled i přes monitor počítače, když trenér Michal Bílek odpovídal českým novinářům při online tiskové konferenci po odvetě play-off Evropské konferenční ligy, kterou fotbalisté Viktorie Plzeň v Bulharsku prohráli po prodloužení s CSKA Sofia 0:3.

Potřetí v řadě tak budou na podzim bez pohárových zápasů. „Zklamání je obrovské, to je pochopitelné,“ hlesl trenér Bílek. Chvilku před tím pohárovou odvetu věcně zhodnotil.

„Hned v úvodu měl šanci Chorý, který šel sám na branku… Bohužel jsme ji neproměnili a hned potom jsme inkasovali. Soupeř si vytvořil tlak, ve druhé půli už jsme se k žádné šanci nedostali. Ale dotáhli jsme to do prodloužení, na jehož konci jsme nepohlídali standardku a dostali jsme třetí gól,“ říkal smutným hlasem plzeňský kouč.

Před zápasem jste říkal, že k úspěchu povede aktivní hra. Ale ta po většinu zápasu chyběla, čím si to vysvětlujete?

Věděli jsme, že CSKA Sofia má v ofenzivě kvalitu. Přesto jsme tomu nedokázali čelit. Ani střídání nevedla k tomu, že bychom víc drželi míč. Nedostali jsme se tolik do hry, nebyli jsme nebezpeční pro soupeřovu branku. V čem to vidím? Může to být nezkušenost, možná nám docházely síly, mohlo to být i kvalitou soupeře. Dobře držel balon, vytvořil si tlak, i když taky bez větších šancí.

Proč nastoupil váš nejlepší střelec Jean-David Beauguel až na posledních pár minut?

Bogy má zdravotní problémy, netroufl si hrát delší časový úsek. Poslali jsme ho na hřiště, když už byl soupeř o deseti. Chtěli jsme, aby na něho chodili centry ze strany, ale vůbec jsme se k tomu nedostali.

Mluvilo se o tom, jak je to důležitý zápas pro celý klub. Co říct teď, když jste ho nezvládli?

Všichni jsme si přáli, aby to dopadlo úspěšně. Jsme strašně zklamaní, to je asi jediné, co k tomu můžu říct.

Je to pro vás osobně největší zklamání?

Samozřejmě jsme všichni obrovsky zklamaní, to je pochopitelné. Měli jsme to dobře rozehrané, první zápas jsme vyhráli 2:0. Ale odveta v Sofii nám nevyšla.

Co to může znamenat pro budoucnost klubu? Co se může dít v nejbližších dnech a týdnech?

Jaký to bude mít dopad, to není otázka na mě.