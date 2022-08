Plzeňský kouč Bílek: S výsledkem jsem spokojený, ale čeká nás velmi těžká odveta

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Do ázerbájdžánského Baku přijel trenér Michal Bílek s cílem, aby plzeňská Viktoria uhrála s domácím FK Karabach přijatelný výsledek, který by jí dával šanci do domácí odvety. Ta je na programu v úterý 23. srpna od 21 hodin v Doosan Areně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Michal Bílek při zápasu s Karabachem v Baku. | Foto: FCV