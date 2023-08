Fotbalová Sparta neuhájila v Záhřebu vedení a po třech inkasovaných gólech padla 1:3. Do domácí odvety, v níž se rozhodne o postupujícím do skupiny Evropské ligy, tak půjde v hodně nevýhodné pozici „Samozřejmě, není to nic příjemného. Teď je v první řadě na každém jednom z nás, abychom se z toho dokázali oklepat a dostat to zpátky na náš standard,“ uvědomoval si po porážce kapitán Ladislav Krejčí, který v závěru první půle proměnil penaltu.

Pro mnohé mohlo být překvapením, že se k pokutovému kopu postavil právě Krejčí. Přestože kapitán Sparty má dlouhodobě skvostnou úspěšnost, v důležitém rozstřelu proti Kodani naposledy neuspěl. „Věděl jsem, že půjdu. Byla to penalta jako každá jiná. Věřil jsem si na ní stejně jako na všechny předešlé,“ prozradil po zápase sám exekutor trestného kopu.

Sparta se díky jeho přesné trefě dostala ve 39. minutě do vedení, ale náskok neudržela ani do přestávky. Ve 44. minutě soupeř srovnal. „Před vyrovnávacím gólem jsme v jedné situaci šli v hodně lidech do útoku, soupeř šel do rychlého brejku, myslím, že to bylo tři na tři, a my tu situaci dozadu špatně vyřešili. Ve druhé půli jsme pak neměli takový drajv, který nás zdobil celou dobu,“ hodnotil kapitán Krejčí.

Vstup do druhé půle Pražanům hrubě nevyšel. Dinamo Záhřeb odskočilo do vedení v 59. minutě a už o dvě minuty později přidalo třetí branku. „Byl to výpadek, který nás bohužel zastihl, a do odvety musíme nastoupit úplně jinak,“ mrzelo mladého reprezentanta.

Pohárové prokletí

Sparta ve zbytku zápasu už nedokázala rozdíl zmenšit a do odvety na Letné půjde příští týden se ztrátou dvou gólů. „Teď je to samozřejmě velké zklamání, ale boj o Evropskou ligu nevzdáváme. Věřím, že doma budeme silnější. Když dáme v první půli nějaký rychlý gól, tak budeme zpátky ve hře. Víme, jak nás fanoušci doma ženou. Určitě to není nic nezvladatelného,“ zůstával Krejčí optimistický.

„Musíme dělat pořád ty stejné věci a nevypadávat z toho. Když jsme získali míč, tak jsme následně nebyli přesní. To nás trochu sráželo a poté jsme se nedokázali dostat do tempa,“ litoval a pochválil soupeře, který v poslední době prošel velkými změnami.

„Soupeř je silný v kombinaci na ofenzivní půlce okolo vápna, má silné individuality. Měli jsme nějaké zkušenosti z přípravného utkání. Věděli jsme, do čeho jdeme a bohužel jsme toho nedokázali využít,“ komentoval výkon soupeře Krejčí.

Stále tak trvá prokletí Sparty v evropských pohárech. Pražané nevyhráli v žádné z evropských soutěží už posedmé v řadě a na půdě soupeřů nezvítězili dokonce už v posledních 17 případech! Prolomí sparťané nepěknou bilanci v domácí odvetě a zdramatizují boj o postup do skupiny Evropské ligy? Na poražený tým čeká skupina nižší Konferenční ligy.