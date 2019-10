MOL Cup: Osmifinále

Úterý 29. října

Opava - Jablonec 0:2 po prodloužení

Olomouc - Dukla 4:0

Středa 30. října

14.00 Chlumec n. C. - Plzeň

14.30 Mladá Boleslav - Zlín

17.00 Ostrava - Slavia

17.00 Č. Budějovice - Sparta

17.30 Liberec - Teplice

Středa 6. listopadu

17.00 Slovácko - Žižkov

Ve hře o vítězství v letošním ročníku zbývá ještě šestnáct klubů. Tedy po včerejších dvou předehrávkách už jen čtrnáct. A dnes se do hry zapojí šest celků horní poloviny prvoligové tabulky.

Pod názvem MOL Cup se hraje český pohár pátou sezonu a každým ročníkem nabírá na prestiži. Přede dvěma lety šel Zlín jako jeho vítěz přímo do základní skupiny Evropské ligy. To se letošního vítěze týkat nebude, ale pro evropské pohárové ambice je lepší uspět v MOL Cupu než skončit třetí ve FORTUNA:LIZE.

„Pohár je pro nás priorita,“ říká sportovní sekretář Sparty Josef Krula. A není se čemu divit.

Další zápas na hřišti soupeře

V průběhu nepříliš povedené první poloviny základní části byla Sparta v tabulce až na deváté příčce. Trochu se zvedá, ale aktuální sedmá pozice rozhodně není tím, co by na Letné budilo nadšení.

Nečeká je nic lehkého. Navíc sparťané hrají v poháru na hřišti soupeře už pošesté v řadě. „Chtěli jsme hrát konečně doma. Hlavně věříme, že se konečně zlepšíme,“ dodává Krula.

„Musí zabrat. Je to cesta do pohárové Evropy,“ vzkazuje na Letnou ikona Sparty Jiří Novotný, čtrnáctinásobný mistr ligy a čtyřnásobný vítěz domácího poháru.

Někdo dá v MOL Cupu příležitost hráčům, kteří se v lize tolik nedostanou do hry, někdo mladíkům, aby se ukázali v dospělém fotbalu. „Pro mladé hráče jsou těžké zápasy důležité. Čím dříve z nich začnou sbírat zkušenosti, tím dříve je mohou prodat,“ upozorňuje Novotný, který je patronem reprezentačního týmu do 19 let.

Dnešní zápasy Sparty v Českých Budějovicích nebo Plzně na hřišti třetiligového Chlumce budou zajímavé, nicméně největší pozornost ale bude poutat stadion ve Vítkovicích, kde se odehraje repríza loňského pohárového finále Ostrava Slavia.

A aby toho nebylo málo, oba soupeři si v rámci ligy zahrají v sobotu v Edenu. „Chceme pohár vyhrát. Líbilo se nám, když jsme na jaře získali double. Rádi si to zopakujeme,“ vzkazuje slávistický záložník Petr Ševčík.

Kdo se přiblíží Evropě? Uvidí se dnes večer.