Situace v koeficientu není růžová. Už po skončení základních skupin Evropské ligy bylo zřejmé, že Česko v budoucnu spadne mimo elitní patnáctku - tedy mezi země, které mají nárok pouze na jedno místo v předkole Ligy mistrů.

Tenhle očekávaný sešup ale sešívaní tak trochu přibrzdili postupem přes Leicester a Rangers.

Koeficient UEFA



1. Anglie 96,712

2. Španělsko 96,283

3. Itálie 74,867

…

13. Turecko 30,100

14. Dánsko 27,875

15. Kypr 27,750

16. Srbsko 26,750

17. Česko 26,600

18. Chorvatsko 26,275

Nyní figuruje Česko na sedmnácté pozici těsně za Srbskem a na dohled Kypru a Dánsku (viz infobox). Pokud by se povedlo vrátit na patnáctou příčku, znamenalo by to zachování pěti míst v pohárech.

Pozor, dnes už tolik neplatí starý známý argument, že menší počet týmů = lepší výchozí pozice.

Je sice pravda, že bodový zisk se v koeficientu dělí počtem zúčastněných týmů za každou zemi, jenže UEFA přichystala od příští sezony revoluci. Výraznou, pro menší země hodně bolestivou.

Největší změnou je fakt, že se po letech vrací třetí soutěž, takzvaná Evropská konferenční liga (někdy mylně nazývaná jako konfederační). Do ní půjdou horší kluby a hlavně se v ní rozdělí minimum peněz.

Evropská liga bude pro celky ze zemí v koeficientu od šestnáctého místa níž zapovězena (maximálně do ní spadnou šampioni - kluby, které neuspěly v boji o Ligu mistrů).

Proto teď Slavii drží palce i ambiciózní rivalové v čele se Spartou či Plzní.

Nicméně situace je zapeklitá: parta z Edenu by nyní musela přejít nejen přes Arsenal, ale musela by dojít až do finále (tedy pokořit i dalšího soupeře).

Jinak se Česko do vytoužené patnáctky nevrátí. V takovém případě by minimálně v sezoně 2022/2023 hrály evropské poháry jen čtyři tuzemské kluby - jeden v předkole LM, zbylé tři v Konferenční lize.

Mimochodem, ještě jedna zajímavost. Tahle sezona je sice - co se týče přínosu do koeficientu - prakticky nejlepší z pohledu Slavie, ale jinak mají sešívaní ještě co dohánět. Sparta a dvakrát Plzeň byly v minulosti úspěšnější.

Největší bodové zisky českých klubů



Sparta (2015/2016) 19

Plzeň (2012/2013) 19

Plzeň (2013/2014) 17

Slavia (2020/2021) 16,5

Plzeň (2017/2018) 15



Pozn.: nejlepší sezonu čistě podle koeficientu měla Slavia v sezoně 1995/1996, kdy došla do semifinále Poháru UEFA. Tehdejší bodový zisk činil 17 bodů, ale v přepočtu podle současné metody by to bylo méně (15,5 bodu).