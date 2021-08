Boj o Ligu mistrů: Rosický jde se Spartou na osudového kumpána z Arsenalu

To byla záloha snů. Čtyři mušketýři ve službách londýnského Arsenalu. Kvarteto ultrašikovných prcků zářilo pod kuratelou trenéra Arséna Wengera. Francouz Mathieu Flamini, Bělorus Alexandr Hleb, Španěl Cesc Fabregas a k nim do party český génius Tomáš Rosický. To byl balet!

Sparta v odvetě 2. předkola Ligy mistrů na Letné přivítala vídeňský Rapid. | Foto: Twitter AC Sparta Praha

„Zaprvé jsme všichni byli týmoví hráči, to byl důležitý bod. Poté si myslím, že v hodně věcech jsme si byli podobní. Všichni z nás měli dobrý pohyb. Řekl bych, že jsme byli inteligentní fotbalisté s výbornou technikou, prvním dotekem,“ vzpomínal Rosický na kooperaci v rozhovoru pro web gunners.cz. „Všechny věci byly na výborné úrovni. Na hřišti jsme si vyhovovali.“ Nejvíce si sedl s parťákem Fabregasem, stali se z nich životní přátelé, kteří si však nyní půjdou po krku. K postupu nás dotlačili fanoušci, říká střelec postupového gólu Sparty Přečíst článek › Sparta, v níž Rosický působí v roli sportovního ředitele, totiž zvládla předkolo Ligy mistrů s Rapidem Vídeň a o postup do soutěže milionářů se popere s Monakem. V něm (při vší úctě) dohrává kariéru dnes už matador Fabregas. Kamarádi tak půjdou proti sobě v možná největším střetu sezony. Vždyť si vemte: v tuhle chvíli má Sparta jistotu, že si zahraje základní skupinu Evropské ligy, v níž vydělá necelých 100 milionů. Plus prémie, ty jsou však pochopitelně nejasné. A proto bratři všichni: AŤ ŽIJE SPARTA! #acsparta pic.twitter.com/jRo6zvxrFg — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 28, 2021 Pokud by se vyšvihla do Ligy mistrů, výdělky by násobně vyskočily. Slavia naposledy brala za účast v nejvyšším kontinentálním klání nějakých 700 milionů. K tomu výrazně zhodnotila jména jako jsou Tomáš Souček či Vladimír Coufal. A to mluvíme o penězích, prestiž Champions League je v nebeských výšinách. Proto na Letné doufají. Ostatně na první scéně hráli naposledy v roce 2005. Nechutný půst… K tomu, aby hladovění skončilo, potřebuje Rosický rozesmutnět hráče, jemuž byl na svatbě. Španěl zase na oplátku přiletěl do Prahy na rozlučku Malého Mozarta. Slavné rodiny a trenérský rukopis: Šilhavý je vzor, u Jarolímů se nebaví Přečíst článek › „Vážím si Tomášovy lidskosti. Neustále se chce učit novým věcem a na lidi kolem sebe je přátelský. Nikdy jste ho neviděli s naštvaným výrazem,“ ocenil Fabregas kumpána. A po fotbalové stránce? „To snad ani nemusím říkat, ne? Všichni to ví. Jeho technická zdatnost je úžasná. Miloval jsem s ním hrát. Pokaždé se snažil, aby našel spoluhráče v lepší pozici a snažil se mu vyhovět,“ dodal. Ani Rosický komplimenty nešetřil: „Jsme kamarádi. Cesc je fajn kluk, strávil jsem s ním dlouhou dobu.“ Nyní jde o to, zda má Rosický šanci. „Francouzská liga je jinde než rakouská,“ pronesl po pokoření (složitém) Rapidu kouč Pavel Vrba. „Monako je papírový favorit, ale když se dobře připravíme, budeme hrát týmově ,a když náš fanoušci zase poženou, tak je možné všechno,“ přidal se hrdina týmu Jakub Pešek. V odvetě „udělal“ penaltu – a chvíli před koncem rozhodl prvním gólem za klub, v němž vyrůstal, a do kterého se v létě vrátil z angažmá v Liberci. Pro Rosického to zkrátka bude pikantní. Vždyť na úroveň Fabregase lze zařadit snad jen útočník Vratislava Lokvence, ochránce v začátcích ve Spartě, a střelce Jana Kollera, spoluhráče z Dortmundu i reprezentace. Ale co už. City půjdou stranou…