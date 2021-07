Nejen Antonín Panenka, proslulý fotbalový technik a miláček Vídně, má své křeslo mezi legendami Rapidu, s nímž se Sparta ve středu večer porve o postup do další fáze Ligy mistrů.

V zóně pro nezapomenutelné postavy sedává rovněž René Wagner, útočník, jenž do Rakouska nečekaně dorazil z Brna v roce 1996. V Rapidu vydržel osm let, stal se králem střelců a po výsledku 2:1 v prvním utkání odhaduje šance nynějších soků. „Myslím, že to je 55 procent ku 45 pro Rapid,“ soudí bývalý český reprezentant.

Co poradíte Spartě?

Je závislá na hře útočníka Adama Hložka, jenže ten není po mistrovství Evropy v optimálním rozpoložení. Nevím, jak má natrénováno, ale Sparta by v prvním zápase uhrála daleko víc, kdyby byl ve formě. Je potřeba, aby se zvedl.

Ale vy přejete Rapidu, že?

Je to moje srdcovka, kopal jsem tam osm víceméně krásných let. Byl jsem králem střelců, čtyřikrát vicemistr, hráli jsme Champions League. Klub mám opravdu rád.

Vídeňská mašinérie

Přitom jste mohl hrát ve Spartě…

Zájem o mě měla Sparta i Slavia. Ale najednou se po zápase se Spartou objevili funkcionáři Rapidu a rovnou mě koupili.

Jak to?

Tip dostali od šéfa kotle ultras Rapidu, který se jezdil dívat do Brna na zápasy. Je to víceméně náhoda. (směje se)

Jaký to byl skok?

Obrovský. Když jsem přestoupil, byl Rapid finalista Poháru vítězů pohárů. Jenže já jsem si to ani neuvědomoval. Poznáte to až ve chvíli, kdy vidíte tu mašinérii. Hned bylo znát, jak ohromně je populární.

Neničí ho převaha Salcburku? Rapid vyhrál ligu naposledy v roce 2008.

Nesou to těžce, přiznávám. Salcburk je – v uvozovkách – problém pro všechny týmy. Jasně, dominuje. Ale věřím, že to nebude trvat věčně, věřím, že se Rapid zase prosadí a bude mistrem.

Neztratil auru největšího klubu?

Ne, vůbec. Rapid je jednička pořád. Má největší oficiální fanouškovskou základnu. Nejen ve Vídni, ale po celém Rakousku.

Lidé nás poznávají

Jste pořád vítán na stadionu Rapidu?

Jsem v kontaktu s lidmi z klubu, s bývalými hráči. Čtyřikrát pětkrát do roka tam zajedu na zápas, i když v poslední době to bylo samozřejmě složitější.

Antonín Panenka má prý vlastní křeslo.

(usmívá se) Všechny legendy Rapidu mají místo, máme své oddělení. Můžeme na jakýkoliv zápas, je o nás skvěle postaráno. Lidé nás pořád poznávají.

Vy jste udělal v Rakousku díru do světa. Proč se tam nyní Češi neprosazují?

Ti nejlepší zůstanou ve Spartě a Slavii, které jsou schopny si je zaplatit.