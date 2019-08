Hosté za postupovým výsledkem vykročili hned v úvodu. V osmé minutě si Marek Matějovský narazil s Mešanovičem a parádní ranou do horního rohu poslal svůj tým do vedení. Na druhé straně po rohovém kopu hlavičkoval Jerlanov jen těsně nad. Po půlhodině byl ve vápně faulován Křapka a z nařízeného pokutového kopu zvýšil boleslavské vedení neomylný Nikolaj Komličenko.

Nastavení první půle přineslo hned několik šancí na obou stranách. O snížení na 1:2 z pohledu domácích se postaral dorážející Alexej Ščetkin, načež na druhé straně Mešanovič jen těsně minul branku a další Ščetkinova šance skončila na tyči Šedovy branky. V poločase tak hosté vedli 2:1.

Honba za vyrovnáním Kazachům nevyšla

Stejně jako vstup do prvního poločasu se Středočechům povedl i vstup do druhého. Po dvou minutách se ke střele protlačil Bucha a dorážející Muris Mešanovič zblízka poslal balon do sítě. O chvilku později ovšem domácí Mehanovič teatrálně spadl ve vápně a sudí nařídil kontroverzní penaltu i pro Ordabasy. Exekuce se ujal Abdoulaye Diakhate a se štěstím procedil míč přes rukavice Jana Šedy do sítě.

Domácí se snažili hnát za vyrovnáním, ovšem závěr si sami zkomplikovali. Často faulovali, čímž sami sebe dostávali z tempa. Nepomohlo jim ani přerušení duelu, když na hrací plochu vnikl jeden z diváků.

Boleslavští fotbalisté už si závěr zápasu i dlouhé devítiminutové nastavení pohlídali a nedopustili žádné výraznější ohrožení Šedovy branky. Nakonec je nemusely mrzet ani nevyužité šance Mešanoviče a střídajícího Auera, výhra 3:2 ze hřiště soupeře k postupu dál stačila.

V dalším kole narazí Boleslav pravděpodobně na rumunský celek FCSB. Někdejší Steaua Bukurešť bude ve čtvrtek večer v domácím prostředí hájit výhru 3:0, kterou si přivezla ze hřiště arménského soka. První zápas 3. předkola odehrají Středočeši 8. srpna venku, odvetu potom o týden později na vlastním stadionu.

MICHAL KOVALINA