Stejně jako minulý týden u Jablonce neobešlo se ani boleslavské cestování přes čtyři časová pásma bez komplikací. Čekání na povolení do vzdušného prostoru Kazachstánu se při mezipřistání v ázerbájdžánském Baku protáhlo na tři hodiny. Celkem tak výprava strávila na cestě přes čtrnáct hodin – než se včera ohlásila v hotelu v centru města, nedaleko místního fotbalového hřiště.

„Při takhle dlouhém cestování se něco podobného může stát,“ šlo podle kouče Jozefa Webera pouze o menší komplikaci. „Vyjma toho, že jsme nestihli snídani, jsme program nijak nemuseli měnit. Soustředíme se jenom na fotbal,“ ujistil na předzápasové tiskové konferenci.

Další překážka už čeká na hřišti v podobě čtvrtého celku tamní nejvyšší soutěže, navíc povzbuzeného cenným výsledkem z prvního vzájemného měření. „Vzhledem k výsledku a kvalitě soupeře vidím šance jako vyrovnané. Soupeř ukázal, že umí hrát fotbal a má výborně složenou a organizovanou defenzivu. Utkání nebude jednoduché. Ale porveme se a uděláme vše pro to, abychom misku vah převážili na naši stranu. Čekám vyrovnané utkání,“ hlásil kouč.

Marek Matějovský, pohárově jasně nejostřílenější hráč Weberovy družiny, věří, že s týmem naváže na ofenzivní procitnutí v ligovém duelu s Opavou. „Bohužel zrovna ve čtvrtek nám tohle chybělo, kdyby nám tam něco napadalo, mohlo to být veselejší. Víme, že tu sílu máme, a když to sedne a ten den přijde, gólů můžeme dát hodně. S tím pojedeme i do odvety a budeme věřit, že to zvládneme,“ řekl po nedělní výhře 4:1 sedmatřicetiletý záložník.

Pohárová matematika staví před jeho tým jasný úkol: skórovat! Aby stíhačka za čtvrtým klubovým přechodem druhého předkola z celkem pěti pokusů nemusela být ještě urputnější, měl by se vyvarovat nešvaru posledních třech zápasů. Středočeši inkasovali jako první s Bohemkou, Šymkentem i s Opavou.

„Co se týče čtvrtečního utkání (se Šymkentem), měli jsme dobrý vstup a po sporném trestňáku jsme dostali gól. Tam si myslím, že nás to ani moc nerozhodilo, drželi jsme otěže utkání pevně v rukou a bylo jenom otázkou času, než ten gól dáme. Dneska to úplně ideální nebylo, ale neviděl bych to jako dlouhodobou věc, která se opakuje,“ uklidňoval Matějovský.

Den před úvodním hvizdem si se spoluhráči osahal trávník na šymkentském Kazhimukan Munaitpasov Stadium, jehož ochozy pro 20 tisíc diváků slibují pořádně pekelnou kulisu.„Jestli budeme hrát před plným publikem, tak o to lépe. I my máme v mužstvu zkušenější hráče. Věřím, že atmosféře nepodlehnou a naopak nás vybičuje k lepšímu výkonu,“ maluje si Weber.

Bezprostředně po utkání se Komličenko a spol. vrátí letecky domů. Přibalí na palubu i postup?