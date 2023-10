Možná zdánlivě lehký úkol čeká na českou fotbalovou reprezentaci v rámci kvalifikačních bojů o evropský šampionát. Porazit Albánii a Faerské ostrovy. Obránce Jakub Brabec hledí zatím především k prvnímu z dvojice utkání a věří, že ho čeští fotbalisté zvládnou. A to i přesto, že na Albánii nemají nejlepší vzpomínky. V zářijovém utkání v Praze uhráli jen remízu 1:1.

„Je dobře, že už jsme s nimi jednou hráli, takže víme, do čeho jdeme. Věřím také, že po taktické stránce to nebude o moc jiné, a doufám, že ukážeme kvalitu a vyřešíme všechny situace kvalitněji a přivezeme důležité vítězství,“ věří Brabec.

Doufá přitom, že se tým poučí z chyb a naopak využije nedostatků soupeře.

„Není to tak dlouho, co jsme měli taktickou přípravu na první zápas, je to asi měsíc, takže teď spíše oživujeme taktické principy a tím, že jsme s nimi už hráli, víme, kde jsme měli rezervy, a naopak, kde rezervy měli oni, takže víme, čeho využít. Pak je samozřejmě věc druhá, zda se nám to povede,“ zamýšlí se bývalý obránce pražské Sparty či Viktorie Plzeň.

Na něj a jeho spoluhráče ale nečeká lehká práce. Albánci si po remíze s Čechy poradili s Polskem 2:0 a po pěti odehraných zápasech „českou“ kvalifikační skupinu vedou se ziskem deseti bodů. Český výběr má o dva body a jedno odehrané utkání méně.

Vítězný duel proti silnému Polsku by však pro svěřence Jaroslava Šilhavého neměl být strašákem. „Viděli jsme samozřejmě i jejich zápas s Polskem. Moc rozdílů tam nebylo. Polákům to utkání nevyšlo, ale prostory, kterých by se dalo využít, byly podobné. Věřím, že v utkání můžeme dominovat, i když očekáváme bouřlivou atmosféru. Budou to chtít zlomit a využít domácí atmosféru. Nejsme ale žádný vyjukaný tým, který by to mělo rozhodit,“ poukazuje zadák Arisu Soluň.

Právě na zápas s Albánií nemá nejlepší vzpomínku Tomáš Čvančara. „Ze zápasu s Albánií jsem si přivezl do Německa poranění kotníku, kde jsem měl dvě trhliny, které jsme nějakým způsobem vyřešili. Pak hned v zápase s Darmstadtem jsem dostal úder do strany stehna. Bohužel to už bylo ještě větší zranění než kotník, takže jsem se z toho dával dohromady a nějakou minutáž jsme museli dávkovat.“

Sílu soupeře si dobře uvědomuje. „Všichni máme v hlavách, jak moc důležitý zápas to pro nás je. Pro mě není překvapení, že jsou ve skupině nahoře. Tady se z nich dělal outsider, kterého bychom měli přejet. Ale oni ukázali, že kvalitu mají. Mají kluky, kteří hrají v Serii A, a tam si nevyberou jen tak někoho,“ ví fotbalista Borussie Mönchengladbach.

„Neřekl bych, že bychom hráli nějak úplně příšerně. Nepovedlo se nám to nahoře. Trenér o tom mluvil, neměli jsme tam dobrý pohyb, byla tam špatná nabídka. Je potřeba nahoře zlepšit pohyb a hlavně si vytvořit nějaké šance,“ řekl Čvančara k zářijovému utkání.

V barvách soupeře hraje jeho nedávný parťák ze Sparty Qazim Laci. „Byl to můj spoluhráč jako každý jiný, samozřejmě jsme se normálně bavili. Jestli se na něj nějak zvlášť těším? Já tam jedu reprezentovat naši zemi, to je pro mě priorita číslo jedna. Po zápase si pak můžeme popovídat,“ tvrdí.„Je to bojovník, to všichni vidíme. Bojuje za ten tým, kde je. Je dobrý na balonu, dobře drží balon a prostory,“ míní třiadvacetiletý hráč o Lacim.

Zápas v Albánii odehraje česká reprezentace v Tiraně ve čtvrtek 12. října ve 20:45.