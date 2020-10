„Bylo to pěkné čtení,“ usměje se hořce Patrik Vízek, brankář druholigového Hradce Králové.

Proč jste si vybral zrovna tuto oblast?

Dlouhodobě mě to štvalo. Znal jsem poměry, zahrál jsem si proti klubům, jako byly Jirny a Zápy…

Jaký ohlas jste měl na seminárku?

Profesor z Ameriky se mě ptal, jak se to může dít v poloprofesionální soutěži, kterou třetí liga je. Proč proti tomu nikdo nic nedělá?

Co jste odpovídal?

Že o tom musel vědět každý, ale neměl sílu, nebo si nechtěl spálit ruce. Nikdo nesebral odvahu, aby šel proti tomu, protože věděl, že by způsobil problémy sobě i vlastnímu klubu. V tom souhlasím s předsedou asociace panem Malíkem, že všichni neseme nějakou vinu. Na druhou stranu říkal, že se to stalo za jeho působení, což není pravda. Nic se s tím nedělalo hrozně dlouho.

Předpokládám, že jste spokojený, že byla zadržena skupina kolem místopředsedy Berbra.

Vůbec to nevnímám jako průšvih, ale jako velký krok dopředu. Jsem strašně rád, že se to stalo, že se to řeší. Vylepší to reputaci fotbalu, kterou má u veřejnosti.

Je špatná, že?

Ano, lidi kvůli ní nechodí na stadiony. Jsou předpojatí vůči hráčům i hře samotné, předpokládají, že je vše domluvené, i když to tak není.

Máte nějakou nepěknou vzpomínku? Zápas, při němž jste cítil křivdu?

V sezoně 2015/16 jsem působil v Kolíně ve třetí lize. Byla čtyři kola do konce, na záchranu nám stačilo uhrát čtyři body. Jeli jsme do Mostu a někdo v kabině říká: Tam vyhrajeme, ale pak už neuděláme ani bod.

Jak to dopadlo?

Přesně, jak se čekalo. Poslední zápas jsme hráli v Králově Dvoře, pískal to rozhodčí Rejžek, který se pak dostal do ligy. Jednoznačně to ovlivnil ve prospěch Králováku nebo spíš někoho třetího, s kým jsme hráli o záchranu. (Kolín se pral o záchranu se čtyřmi kluby pozn. red.)

Co se stalo?

V prvním poločase jsme dali gól a chvíli nato nám vyloučili kapitána. Oni vyrovnali po přestávce. Rozhodující gól jsme dostali po standardce v nastavení posunuté z nějakých třiceti metrů před vápno. Byla to bezmoc. Rejžka od té doby nemůžu vystát. A pak ho vidím v televizi v reklamě na nábor rozhodčích…

Nyní chytáte druhou ligu. Jsou poměry v ní lepší?

Nějakou dobu už tady působím, a musím říct, že jsem se s ničím hrozným nesetkal.

Proč to tak je?

Je to mnohem víc na očích, je tady větší mediální zájem, přenosy. Ve třetí lize je to občas divočina, zápasy někdy nejsou na kameře… Každý, kdo hraje fotbal, o tom ví.

Stalo se vám osobně, že vás chtěl někdo ovlivnit?

Ne, nikdy nikdo. Asi věděli, že by nepochodili.