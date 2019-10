Tradiční trio gólmanů bylo pro zápasy s Anglií a Severním Irskem tentokrát rozděleno. Vaclík spolu s Jiřím Pavlenkou si svůj post udrželi, z kola ven se musel pakovat Tomáš Koubek, jemuž nevyšel úvod nového angažmá v Augsburgu.

Po právu ho nahradil jeden ze strůjců slávistického úspěchu Ondřej Kolář. Čtyřiadvacetiletý brankář má ze současné trojice nejlepší aktuální formu.

Rekord na dosah

V Lize mistrů výrazně přispěl k postupu do hlavní fáze přes Kluž a výborně si vedl i proti oběma věhlasným soupeřům ve skupině. V lize pak útočí na historický rekord v neprůstřelnosti. V současnosti je na cifře 758 minut a na Petra Čecha mu jich zbývá už „jen“ 144.

„Strašně bych mu to přál. Je důležitý článek v našem týmu, má teď fazonu. Rekordu jsme blízko, ale máme před sebou těžké zápasy. Snad se nám však podaří mu k tomu pomoct,“ říká obránce Ondřej Kúdela.

Ten má pro svého parťáka jen slova chvály. Potkali se spolu už v Liberci, odkud zamířili do Edenu. Při výjezdech pak spolu bydlí na pokoji, Koláře tedy zná opravdu dobře.

„Po příchodu z Liberce nám nikdo moc nevěřil. Před ním byl navíc Jirka Pavlenka, který chytal výborně. Vypracoval se ale skvěle, je z něj opora Slavie. Každým zápasem prokazuje, jak si stále více věří. Kariéru má nalajnovanou dobře a myslím, že ve Slavii dlouho nevydrží,“ vypráví.

Český Neuer

Kromě výtečných zákroků v posledních zápasech umí zaujmout také hrou nohama. Proti Dortmundu si dovolil lišáckou kličku na Hakimiho, která se dostala i do výběru nejlepších akcí Ligy mistrů. Trenér Miroslav Koubek ho ve studiu O2 TV nazval českým Neuerem.

„Nekope míč někam zbůhdarma. Víme, že si odskočíme a on nám to pošle. Dovolí si i kličku, nohama prostě hraje skvěle. V lize na něj kolikrát ani útočník neběží, protože ví, že to je zbytečné,“ usmívá se Kúdela.

Díky své formě si tak nyní říká o místo i v reprezentaci. Proti Anglii by šlo o hodně ostrou premiéru, nicméně Kolář ukázal, že z velkých jmen strach nemá.

Vzhledem k aktuální pohodě by jeho zařazení nebylo krokem vedle. Dostane šanci proti hvězdnému celku, nebo Šilhavý vsadí na osvědčeného Vaclíka?

Statistiky gólmanů v letošní sezoně



Tomáš Vaclík (30 let, Sevilla)

– 9 zápasů (8 v lize, 1 v EL)

– 11 obdržených branek

– 4 čistá konta

Jiří Pavlenka (27 let, Brémy)

– 8 zápasů (7 v lize, 1 v poháru)

– 17 obdržených branek

– 0 čistých kont

Ondřej Kolář (24 let, Slavia)

– 14 zápasů (10 v lize, 4 v LM)

– 4 obdržené branky

– 11 čistých kont