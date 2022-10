Mladík, který kope za brněnskou Spartu, se v polovině září dočkal premiérové reprezentační pozvánky. Ovšem do národního týmu Bosny a Hercegoviny, jejíž občanství má po otci. „Pocházím z okolí Sarajeva, před válkou jsem utekl do Brna, kde žiju už jedenatřicet let,“ vysvětlil otec Albin Arifovič.

Syn Dario zasáhl v bosenském dresu do tří přátelských duelů. Patnáct minut si zkusil při prohře 0:2 s Maďarskem, proti Andoře naskočil od začátku a při vítězství 2:0 zůstal na trávníku hodinu. Při závěrečné remíze s Polskem 1:1 dostal dvacetiminutovou porci. „Byl to super zážitek. Vždycky mám trochu trému, ale nešlo o nic velkého,“ popsal reprezentační debut Arifovič.

Cesta do národního týmu ovšem nevedla z brněnského klubu, nýbrž ze slovutného Dinama Záhřeb. „Před čtyřmi roky jsme tam byli a syn mého kamaráda, který je asi o pět let starší než Dario, měl trénink. Šli jsme se podívat a zeptal jsem, zda by ho mohli taky zapojit. Umožnili mu to, jemu se to líbilo a patrně byl pro trenéry nějakým způsobem zajímavý,“ líčil Arifovič starší.

Od té doby Dinamo vývoj Daria sleduje, zve ho na letní soustředění nebo na mezinárodní turnaje, kde nemusí nastupovat registrovaní fotbalisté. „Hostuje tam už čtvrtý rok, ale pořád je hráč Sparty Brno, jezdíme s Dinamem, jen když máme volno nebo v letní pauze, nikdy na úkor Sparty,“ upozornil otec.

Ze záhřebského klubu už vedla snazší cesta do národního týmu. „Dinamo je fotbalová modla pro celý Balkán. Klub úzce spolupracuje s bosenskou reprezentací. V Záhřebu žije strašně moc lidí z Bosny, když hrají za Dinamo, takřka automaticky jdou do národního týmu,“ popsal Albin Arifovič.

Na první utkání reprezentace do patnácti let s Maďarskem do Sarajeva dokonce dorazil kouč ročníku 2008 v Dinamu Záhřeb. „Je super, když nastupujete s lepšími hráči jako v Dinamu,“ pochvaloval si Dario.

Obdivuje Modriče

V přátelských zápasech zaujal a trenéři ho chválili. „Hlavní kouč byl spokojený s celým týmem,“ sdělil talentovaný mladík, mezi jehož oblíbené hráče patří chorvatský reprezentant Luka Modrič.

Krátce po turnaji se Dario Arifovič objevil na webu Transfermarkt, což je sledovaný server s fotbalovou tematikou, který odhaduje i tržní ceny hráčů. „V České republice je tam jediný z ročníku 2008, ovšem vedený jako hráč Zbrojovky, aby v tom byl ještě větší guláš. Ve Zbrojovce měl totiž první registraci,“ objasnil Arifovič starší.

Zatímco největší brněnský klub o něj zájem neprojevil, v hledáčku ho mají jiné české kluby. „Zatím ho budu držet v Brně. Má tady školu a nebude dělat nic na úkor školy,“ pronesl otec.

Dario prošel Regionální fotbalovou akademií v Brně a nastupuje pravidelně za jihomoravské výběry. Má české i bosenské občanství. Otec nechá na něm případné rozhodování, jakou zemi bude reprezentovat. „Podle mého názoru není v tuto chvíli typ pro český nároďák. Tam se hraje spíš na postavu a souboje, Dario je drobnější,“ přemítal.

Do brněnské Sparty zamířil Dario Arifovič po minulé sezoně z Líšně. Klub hraje moravskoslezskou žákovskou divizi a pokukuje po postupu do ligy. „Ještě se ve Spartě rozehráváme, přišlo moc nových hráčů i trenéři z Bohunic,“ hlásil ofenzivní záložník, který fandí Bayernu Mnichov nebo Realu Madrid.

Otec si sice brzy všiml synova potenciálu, ale občas pochyboval, zda ho naplní. „U dětí se často střídají různá období. Nejdřív jsem si říkal, že z něho určitě něco bude, pak měl období, kdy jsem si myslel, že je zbytečné, aby na fotbal chodil. Teď vidím, že to zase smysl má,“ povídal brněnský podnikatel.

Každopádně je k potomkovi spíš kritický. „Po zápase s Andorrou ho všichni objímali, gratulovali, ptali se nás manažeři, ale já mu jako první řekl, co bylo špatně. Myslím, že to ode mě přijímá. Každopádně je to jeho úspěch a určitě jsem na něj hrdý,“ doplnil Albin Arifovič.