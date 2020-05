Restart Bundesligy teď propírají od Asie právě po Ameriku. Televizní společnosti se předhánějí v nabídkách. Všichni se těší… „Je to velká událost,“ napsal list USA Today.

Pravda, zatímco fanoušci či sázkaři už vyhlížejí první zápasy (začínají v 15:30 našeho času), veřejnost už tak nadšená není. Je to překvapivé sdělení, ale nadpoloviční většině Němců přesně 56 % se nelíbí, že fotbal dostal od úřadů zelenou. Tak dopadl průzkum stanice ARD. V době koronavirové pandemie našel fotbalový restart zastání jen u 31 % dotázaných. Jak vidno, nejistota trvá.

Kluby v čele s Bayernem ovšem neměly na výběr.

Nakažení hráči? Izolace. Krátká příprava? Nevadí. Věc se má takto: Bez návratu na hřiště by německému fotbalu vznikly obří (finanční) ztráty. A tak všichni kývli, byť chybí plán. Nikdo netuší, co by se stalo, kdyby musela být sezona ukončena. Ohrožené Brémy (se dvěma českými fotbalisty) byly v jednáních hodně slyšet.

„Bylo by nefér, kdyby se po nedohrání Bundesligy sestupovalo,“ zmínil brankář Jiří Pavlenka.

Ale zpět k penězům. O ty jde v první řadě kluby sice dostanou zaplaceno za televizní práva, avšak příjmy za vstupné jim nikdo nenahradí. Magazín Kicker spočítal, že v Bundeslize půjde o 70 milionů eur (tedy skoro dvě miliardy korun)!

Další důležitý fakt? Zápasy bez diváků zamíchají s výkony hráčů. Výhoda domácího prostředí mizí. Fotbalový ráj vypadá jinak, ale v téhle době, proč ne?