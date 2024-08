Tomáš Čvančara přitom zažil v Mönchengladbachu naprosto fantastický start. Německý klub za něj zaplatil pražské Spartě deset a půl milionu eur a nyní třiadvacetiletý útočník se mu začal rychle vyplácet. Gól dal při prvním startu v přípravě, pak jeden zápas mlčel a následně už nasázel hattrick do sítě Stuttgartu.

Start do soutěžních zápasů nebyl o nic horší. Dvougólové představení v DFB Pokalu a pak i v prvním bundesligovém utkání. Jenže pak se začala ozývat zranění, která Čvančarovu pozici razantně změnila. Rodák z Neratovic chyběl od prosince až do konce března a ve zbytku ročníku už se střelecky neprosadil. To se nezměnilo ani v přípravě na nadcházející sezonu.

„Tomáš vypadl z rytmu, který potřebuje, kvůli zraněním. Ale pořád jsme naprosto přesvědčení o jeho kvalitách. Je to kompletní balíček rychlosti, techniky, střelecké hrozby a herní inteligence, jaký je u hrotového útočníka těžké najít,“ uvedl na konto českého útočníka trenér týmu Gerardo Seoane.

Mönchengladbach přesto sáhl po Timu Kleindienstovi, který v uplynulé sezoně nastřílel 12 gólů za Heidenheim a v letošní přípravě dal zatím dvě branky.

„Tima jsme přivedli i proto, že umí vést tým. Taky je to někdo, kdo se o sebe na hřišti umí postarat a nebojí se žádného souboje,“ řekl na konto nově příchozího hráče sportovní ředitel týmu Roland Virkus.

A jak zatím naznačuje příprava, osmadvacetiletý Kleindienst nejspíš vyhraje souboj o základní jedenáctku proti svému mladšímu kolegovi. Nechyběl v ní už proti Ipswichi, kterému dal dva góly. Čvančara nastoupil až ve druhé půli a mnoho ze svého umění nepředvedl.

Podle informací německého Bildu je tak ve hře výměna českého útočníka do jiného klubu. Mönchengladbach by se tomu ale raději vyhnul. „Tomáš může hrát i v systému se dvěma útočníky,“ prohlásil trenér Seoane.

I v takovém případě ovšem nemá Čvančara nic jistého. V týmu působí ještě Francouz Alassane Plea, Armén Grant-Leon Ranos a Japonec Shio Fukuda. Po snovém startu v novém působišti je tedy možné, že se Čvančara s klubem rozloučí dříve, než všichni předpokládali.

V podobně nesnadné pozici je i české duo v kádru úřadujícího šampiona. Patrik Schick přišel o pozici útočníka číslo jedna kvůli dlouhodobým zdravotním trablům, ale v konkurenci Victora Boniface a nově příchozího Martina Terriera by se měl prosadit.

Horší už to bude mít Adam Hložek, který se po přestupu nikdy naplno neprocpal do sestavy. Za celý uplynulý ročník sice naskočil do 23 utkání, ale dohromady odkopal jen 452 minut. Smlouvu má sice až do roku 2027, jeho odchod je ale reálně ve hře. Už se o něj měl konkrétně zajímat Stuttgart, kterému se zatím nepovedlo dotáhnout příchod Denize Undava z Brightonu, jenž v klubu naposledy hostoval. Bývalý talent Sparty by mohl být jeho náhradou, kdyby z přestupu sešlo.

O Hložkově odchodu z kádru německého mistra se ale mluví už dlouho. Už v dubnu se v médiích psalo o tom, že o jeho služby má zájem má AS Řím, Lazio, Leicester nebo Leeds. K přestupu ale tehdy nedošlo. Potvrdí se dohady teď, nebo si Hložek vybuduje jistější pozici v Leverkusenu? A jaká bude budoucnost Čvančary?