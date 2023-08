Fotbalová Slavia bojuje o postup do Evropské ligy s ukrajinským celkem Dnipro-1, v odvetě se ale může těšit na zápas doma Slovák Jakub Hromada. Kvůli válce na Ukrajině totiž soupeř sešívaných hraje své zápasy v Košicích, odkud slavistický záložník pochází. „Využiju asi 40 lístků. Známí, kamarádi, rodina. Všichni se přijdou na utkání podívat,“ vyprávěl Hromada před druhým duelem, do kterého půjde Slavia s třígólovým náskokem.

Jakub Hromada | Foto: Deník/Jan Pořízek

Přesto není jasné, jestli se Hromada na stadionu ve svém rodném městě během odvety proti Dnipru vůbec objeví. Za Slavii naposledy odkopal jeden poločas v přípravě proti Podbrezové, do soutěžního zápasu v této sezoně ještě nenaskočil.

„Minutáž není taková, jakou bych si představoval. Už jsem to ale zažil několikrát. Je nás hodně, všechny posty máme zdvojené, musím čekat. Dělám všechno proto, abych se na hřiště vrátil. Věřím si, znám tuhle situaci. Dokázal jsem to minulou sezonu, chci se do sestavy probojovat i teď. První je ale úspěch týmu, pak až jsou moje ambice. Jak jsem řekl, ve Slavii jsem dlouho, vím, jak s tím pracovat. Nejdůležitější jsou výsledky týmu,“ komentoval svoji pozici skromně.

Sešívaní nad Dniprem-1 zvítězili v prvním zápase na domácí půdě s přehledem 3:0 a do odvety půjdou v komfortní pozici. Že by snad v takové situaci trenér Jindřich Trpišovský přimhouřil oči, dal na sentiment a slíbil Hromadovi první soutěžní start v ročníku?

„Ne, nikdo nemá od trenéra nic takového slíbené. Takhle to u nás nefunguje, sestava se tvoří v den zápasu. Byl bych ale velmi rád, kdybych se doma v Košicích na trávník dostal,“ osvětlil slovenský záložník.

V Košících se chce usadit

I přes nejistotu svého startu si návrat domů užívá. „Je to moje rodné město, všichni přátelé, rodina moje i manželky odsud pochází. Je to poprvé, co jsem tady s fotbalem. Jsem za to strašně vděčný. Přípravu na zápasy to ale nijak neovlivňuje, ta je pořád stejná. Moje i týmová. Chceme v Košicích v budoucnu jako rodina žít, manželka i já se sem moc rádi vracíme. Vlastně pokaždé, když mám volno nebo dovolenou, jezdíme sem. Je mi tu dobře,“ prozradil Hromada, který má příležitost pořádně si prohlédnout nový košický stadion.

„Jsem hrozně šťastný, že ho Košice mají. Bude ještě hezčí, tribuny za brankou ještě nejsou hotové. Pak bude krásný. Hlavně jsem ale rád, že Košice postoupily do nejvyšší soutěže. Klub i město si to zaslouží. Mužský fotbal jsem ale za Košice nikdy nehrál, odcházel jsem v 15 letech do Michalovců, které hrály nejvyšší soutěž v dorostu. Hrál jsem navíc za KAC Jednota Košice, nikoliv MFK,“ zavzpomínal Hromada, který konečně může sbírat další starty v Evropě.

Přede dvěma lety totiž vyfasoval stopku za konflikt s rozhodčím po utkání s Legií Varšava. „Byla to hodně dlouhá doba. Pokud se nemýlím, od mého posledního startu v Evropě uplynuly dva roky. Jsem šťastný, že jsem k dispozici nejen pro ligové, ale konečně taky pro evropské zápasy,“ pochvaluje si košický rodák.

Dočká se ve čtvrtek večer startu na domácí půdě? Slavia vyzve Dnipro-1 v odvetě od 20 hodin.