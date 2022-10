Byla to šichta, ale postup jednadvacítka urvala. Češi pojedou na Euro!

Fotbalisté Česka do 21 let to dokázali! V úterním podvečerním dramatu s Islandem na stadionu Dynama v Č. Budějovicích uhájili bezbrankovou remízu, která jim po páteční výhře 2:1 na umělém trávníku v Reykjavíku stačila k postupu na mistrovství Evropy v roce 2023 v Rumunsko a Gruzii.

Zleva Andri Fannar Baldursson a brankář Hakon Rafn Valdimarsson z Islandu a Robin Hranáč z Česka | Foto: ČTK