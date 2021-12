Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, který potvrdil červencový rozsudek Krajského soudu v Plzni. „Odvolání obžalovaného bylo dnes zamítnuto,“ informovala ve čtvrtek Deník mluvčí VS Kateřina Kolářová.

Pazderka z Limberského podle obžaloby postupně vylákal celkem 5,195 milionu. Tvrdil mu, že peníze použije na nákup luxusních aut, která pak se ziskem prodá. „Fotbalistovi sliboval zhodnocení peněz, ale už od začátku mu je neplánoval vrátit a nereagoval ani na jeho urgence,“ zaznělo v obžalobě.

Připravit o peníze měl podle státní zástupkyně Pazderka Limberského i poté, co mu nabídl zprostředkování opravy luxusního Bentley, s nímž fotbalista boural v roce 2015 v Praze. Hráč mu proto poslal jako zálohu 1,5 milionu. Pazderka ale podle spisu zaplatil firmě, která opravu prováděla, jen přes 1,1 milionu. Zbývající peníze nevrátil, Limberský navíc musel ještě sám doplatit za opravu dalších 300 tisíc. Fotbalového obránce obžalovaný připravil navíc ještě o 55 000 korun, za něž sliboval nové zimní pneumatiky na opravovaný vůz.

Obžalovaný Čeněk Pazderka.Zdroj: Deník / Lenka ProkšováPodvodně Pazderka podle obžaloby obral o peníze i Daridu. Fotbalistovi slíbil zprostředkování prodeje jeho luxusního vozu BMW za víc než milion korun. Auto nakonec prodal za 900 tisíc, hráči ale odevzdal jen část peněz.

U soudu v Plzni Pazderka vinu odmítl a tvrdil, že Limberský chtěl od něj půjčovat na hazard. „Nikdy jsem si od něj na hazard nepůjčil. A není pravda, že bych v hernách trávil každý den a noc – nejsem žádný gambler a navíc jsem 11 měsíců v roce na hřišti,“ reagoval fotbalista s tím, že Pazderku považoval za kamaráda.

Za podvod a zpronevěry dostal Pazderka trest odnětí svobody v trvání sedmi let se zařazením do věznice s ostrahou a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu v obchodních korporacích a družstvech na dobu pěti let. Dále musí Limberskému nahradit škodu ve výši 5 449 000 Kč a Daridovi ve výši 800 000 Kč.