Smutek v rodině hvězdy Slavie. Jandovi ochrnul syn, o pomoc žádá i klub

Tvrdá rána osudu zasáhla do života někdejšího českého fotbalového reprezentanta a záložníka Slavie Petra Jandy. Jeho malý synek utrpěl vážný úraz. Vicemistr světa do 20 let teď žádá veřejnost o pomoc.

Petr Janda s Romanem Zahrádkou vedou trénink svých nových svěřenců. | Foto: Jan Škrle

Nejlepší léta své fotbalové kariéry strávil Petr Janda v pražské Slavii, zahrál si ale třeba i v Turecku. Památné momenty zažil však především před čtrnácti lety na světovém šampionátu fotbalistů do 20 let v Kanadě, kde čeští mladíci prošli až do finále. Fotbalu na té nejvyšší úrovni se ve třiatřiceti letech už nevěnuje, zato musí řešit problémy, oproti kterým jsou ty ze zelených trávníků nepodstatnou malicherností. Dvouletý syn Jakub, kterého má s manželkou Lenkou, totiž nedlouho před svými narozeninami utrpěl vážný úraz. Následkem toho má malý chlapeček poškozenou míchu v oblasti krku. Petr Janda strávil nejkrásnější léta své kariéry v sešívaném. Před třemi měsíci se ale jeho rodině otočil život vzhůru nohama. Pomozte malému Jakoubkovi příspěvkem na transparentní účet 2362424002/5500! ? #spolujsmesilnejsi pic.twitter.com/BcYuwCMDKw — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) July 21, 2021 „Během vteřiny bylo neštěstí na světě. Ač Jakoubek neměl nic zlomeného a ani nikde nekrvácel, v nemocnici lékaři po vyšetření magnetickou rezonancí zjistili jednu z nejhorších diagnóz,“ popisuje rodina nešťastnou událost, kdy se na chlapečka převrátil zahradní stroj. Léčba na specializovaných klinikách je velmi nákladná „Kubíček musel být kvůli postupujícímu otoku míchy pár hodin po úrazu uveden do umělého spánku, protože se mu zhoršovalo jeho dýchání, a byl napojen na plicní ventilátor,“ pokračuje Kubíkův příběh na webu projakoubka.cz založeném na jeho podporu. „Asi po třech týdnech od úrazu prodělal spontánní pneumotorax, který způsobil zástavu srdce a lékaři ho museli oživovat. Naštěstí to na mozku nezanechalo žádné trvalé následky, ten den se nám Jakoubek podruhé narodil. Za pouhé tři měsíce po nemocnicích toho Kubík prožil opravdu hodně – dostal otravu krve, přes měsíc měl vysoké horečky, překonal zlatého stafylokoka a má rozpíchaná snad všechna místa na těle kvůli infuzím.“ Slavia už v Edenu vítá Krmenčíka. A cíle pro sezonu? Liga mistrů a titul Přečíst článek › Přes všechny útrapy, které Kubík v posledních měsících podstoupil, dělá velké pokroky. „Již se nám povedlo zbavit se ventilátoru, rozhýbat skoro celou levou ručičku (zatím bez prstíků) a také reaguje i na šimrání na nožičkách.“ Nezbytnou pro Jakoubka je ale intenzivní rehabilitace na specializovaných klinikách. Ta je ovšem velmi nákladná, a tak se Kubíkova rodina rozhodla požádat o pomoc veřejnost. „Pokud byste nám chtěli jakkoliv pomoci, budeme vám moc vděční. Za Jakoubka děkujeme,“ vzkázal Petr Janda ve videu, které na svém kanále sdílela pražská Slavia a její funkcionáři. Pomoci Jakoubkovi můžete zasláním příspěvku na účet 2362424002/5500.