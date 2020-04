Nádherná trefa slávisty Petra Ševčíka na hřišti londýnské Chelsea v odvetném zápase čtvrtfinále Evropské ligy se vryla do paměti nejen fanouškům klubu z Edenu, ale celému fotbalovému národu. Ševčíkův gól totiž vyhrál anketu Gól roku.

„Tahle branka do sítě Chelsea byla bezpochyby nejhezčím gólem mojí kariéry. Zase takové velké množství gólů jsem nedal, takže si je zatím všechny pamatuji,“ vzpomíná na jarní evropské boje.

Jeho dva góly přišly za stavu 4:1 pro domácí a na otočení výsledku už nestačily, pouze korigovaly na konečných 4:3. „Samotný zápas, co se týká herního projevu, ode mě ale nejlepší nebyl, i když to také nebylo špatné. Na celkovém dojmu se ale pochopitelně podepsaly dva vstřelené góly,“ vypráví.

Takový úspěch na hřišti slavné Chelsea nezůstal bez odezvy. Mladý slávistický záložník se dostal do nejlepší jedenáctky čtvrtfinálových bojů Evropské ligy a jeho parádu si přehrávali fanoušci ze všech koutů světa. „Byl to skvělý zážitek, ale asi ano, vždycky je něco víc. Tak třeba dát gól ve finále Ligy mistrů,“ usmívá se šibalsky.

Že byla jeho trefa povedená si hráč uvědomí často hned na hřišti. „Čekal jsem, že by to mohl být maximálně gól měsíce, rozhodně ne gól roku,“ směje se. „Výhra v anketě Gól roku mě těší, zároveň to pro mě ale bylo velké překvapení. V tomhle těžkém období se hodí jakákoliv motivace do přípravy, takže jsem za ocenění rád,“ dodal pětadvacetiletý záložník, který v této sezoně nastoupil ve FORTUNA:LIZE k šestnácti zápasům, vstřelil tři góly a na dalších pět jich přihrál.