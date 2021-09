O zájmu londýnského klubu o kudrnatého šikulu se vědělo už dlouho, konkrétní jednání ale nabrala tempo až v posledních dnech. Nakonec se třiadvacetiletý Král, chystající se s národním týmem na čtvrteční kvalifikační duel s Běloruskem, dočkal splnění dávného snu. Zahraje si nejvyšší anglickou soutěž.

Byl jste napjatý, jak to dopadne?

Byl jsem samozřejmě pořád na telefonu, protože do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se to vůbec udělá. Čekal jsem na informace.

Nakonec se váš odchod do West Hamu upekl docela rychle, že?

V podstatě jsem se dozvěděl před čtyřmi pěti dny, že se jedná, všechno to bylo hrozně rychlé. Ale co si vzpomínám na všechny svoje přestupy, ať už to bylo do Teplic, zpátky do Slavie, pak do Spartaku, pokaždé se to dělalo v posledním týdnu, takže to pro mě není nic nového (úsměv)

Těšíte se na Anglii, na Premier League?

Nikdy jsem se netajil tím, že bych si tam chtěl zahrát. Je to samozřejmě zavazující, ale hrozně se na to těším. Myslím si, že West Ham je momentálně jeden z top klubů v lize, takže jsem rád, že se to povedlo, že to vyšlo. Je super, že tam jsou i kluci, takže samé pozitivní pocity.

Všichni teď budou hodně očekávat

Berete jako výhodu, že ve West Hamu už jsou Tomáš Souček a Vladimír Coufal?

Určitě je to výhoda. Vždycky je plus, když jde člověk do nového prostředí, že tam má kamarády. S klukama se známe dlouho, ještě ze Slavie, takže pomoc je to velká. Ještě než jsem vůbec věděl o přestupu, ptal jsem se jich, jak to ve West Hamu funguje.

Cítíte teď před reprezentačními duely větší motivaci pořádně se předvést před svým novým klubem?

Každý zápas za reprezentaci je motivace, je to ale víc zavazující, všichni teď budou hodně očekávat. Čekají nás důležité zápasy kvalifikace, musíme je zvládnout a je to trochu tlak, ale proto ten fotbal hrajeme.

Ve Spartaku jste strávil dva roky. Jak budete na Moskvu vzpomínat?

Samozřejmě budu vzpomínat v dobrém, byl tam jeden z nejlepších kolektivů, co jsem kdy zažil. Povedly se nám krásné zápasy, fanoušci byli skvělí a i ve městě bylo cítit, že jsou skoro všichni spartakovský. (úsměv)