Tyhle dva celky letos zažily vcelku rozporuplnou sezonu. Stačí se podívat na Břežany. Ambiciózní výběr, který by mohl těžit z perfektního areálu, nezářil. Nejhorší domácí bilance ze všech, nejvíce inkasovaných branek…

„Převzal jsem je v zimě a jde to nahoru. Kluci začali chodit na tréninky,“ podotkl kouč Jiří Bílek (bratr Michala Bílka). V kádru má i Tomáše Patu, vedoucího fotbalové reprezentace!

V táboře soupeře rovněž není moc veselo. I Zlatníky by měly mít záchranu skoro jistou, byť nad nimi rovněž visí malá hrozba sestupu. „Nepřipouštíme si to,“ řekl Jaroslav Kasík.

Pokud vám tohle jméno nic neříká, tak vězte, že je to bývalý hokejista a současný kustod Sparty. V roce 2006 s ní dokonce získal titul!

Dres Zlatníků obléká také Tomáš Klinka, jenž strávil řadu let v Německu. Pamětníci si zase vybaví Jaromíra Jindráčka, který hrával dlouhá léta nejvyšší soutěž.

„Bohužel mě tenhle šlágr mine. Mám toho víc, trénuji Zbuzany a jde nám o postup z divize,“ uvedl Jindráček, bývalý hráč Budějovic, Slavie, Teplic či Jablonce.

Šilhavý je zvědavý

Utkání, které bylo zahrnuto do projektu Můj fotbal živě, je výjimečné i díky zvláštním hostům. Událost pro místní fanoušky? Přijede Jaroslav Šilhavý! „Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ zmínil reprezentační kouč, který má provést slavnostní výkop.

Podle všeho by měl dorazit také Martin Malík, šéf fotbalové asociace. A autogramy rozdá Matúš Kozáčik (víte, že slovenský brankář Plzně bydlí právě v Břežanech?)

Tak či tak, připravte se na show, o které si budou všichni dlouho povídat. „Jsme pyšní, že u nás přivítáme takovou akci,“ dodal starosta obce Věslav Michalik.

Zažil jsem i zápas, který přerušila policie

/ROZHOVOR/ Jeho práce jde ruku v ruce s jeho zálibou u Tomáše Paty, vedoucího české reprezentace a fotbalisty pro radost, se všechno točí kolem kopané. Je vedoucím reprezentace a jako kapitán kope v Okresním přeboru. V sobotu okusí televizní premiéru, když ukáže národu „své“ Dolní Břežany. „Jéje. U reprezentantů se stanu terčem vtípků. S tím musím počítat,“ řekl Pata.

Takže v reprezentaci netuší, že jste taky fotbalista?

Pár kluků už to ví. Hlavně trenér, zrovna na srazu jsme se bavili a přijede. Co se týče dalších, trošku mě děsí, že se kouknou v televizi a pak mi to dají sežrat. (úsměv)

Nezapojili vás v národním týmu do tréninků?

Zkoušeli to, ale to bych nedal. Jsou na jiné úrovni.

A naopak: Ví se v přeboru, že jste vedoucím reprezentace?

V Břežanech se to ví. Tam si ze mě dělají legraci pořád. Ale soupeři nebo rozhodčí ne, aspoň se ke mně žádné narážky nedonesly.

Zažíváte nějaké historky, jaké si člověk pamatuje ze seriálu Okresní přebor?

Občas se něco stane, ale naštěstí to není pravidlem.

Já bych jeden příklad našel… Nedávno jste smetli Dobřichovice, ale možnou korupcí se zabývala disciplinárka.

Vtipný zápas. V půli byl sudí obviněn, že vzal úplatek a je to natočené. Chvíli jsme hráli, pak se to zase přerušilo. Přijela policie a rychle to vyřídila. Pán důkaz neukázal a má na krku křivé obvinění.

Chodí na vás hodně diváků?

Jak kdy, asi sto lidí. Snad si to užívají. V zimě hrajeme pod umělým osvětlením. Takový okresní přebor ve stylu Ligy mistrů.