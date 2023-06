/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Sedmero hráčů se od fotbalové reprezentace odpojilo v Praze a oficiálně jim začalo krátké volno před startem klubové přípravy. Osmnáct fotbalistů ale ještě čeká šichta před zaslouženou dovolenou. Česko vyzve v Podgorici v přátelském zápase Černou Horu. Soupeře, proti kterému dosud odehrálo čtyři důležité zápasy a nikdy neprohrálo ani neinkasovalo branku. Černohorci aktuálně řeší nízkou produktivitu a proti svěřencům trenéra Šilhavého si budou chtít zvednout sebevědomí.

„Je to přátelské utkání, ale když jste v národním týmu, nejde brát žádný zápas na lehkou váhu. Příležitost dostanou i hráči, kteří nehráli poslední zápas, a je to jejich šance, jak se ukázat trenérovi. Věřím, že odehrajeme dobrý zápas,“ vyhlásil před utkáním proti Česku obránce Savič pro web Vijesti.me. Černohorci přitom budou mít českému výběru co oplácet.

Zatím poslední setkání české fotbalové reprezentace s Černou Horou se datuje do roku 2019. Tehdy se spolu týmy utkaly v rámci kvalifikace na EURO. Češi doma v Olomouci porazili soupeře s přehledem 3:0 po gólech Jankta, Schicka a vlastní brance Kopitoviče. Z aktuálního výběru trenéra Šilhavého tehdy zasáhli do utkání brankář Vaclík a záložník Souček.

Kvalifikační odveta se pak hrála přesně o tři měsíce později v Podgorici, na stejném stadionu, který bude hostit i úterní přátelský duel. Češi navázali na první zápas dobrým výkonem a Černohorcům znovu nasázeli tři branky. Trefili se Souček, Masopust a Darida. Při obou výhrách si národní tým pomohl i jednou penaltou.

Pokaždé to ale proti Černé Hoře nebyly tak jednoznačné zápasy. V roce 2011 se Češi s balkánským celkem utkali v rámci baráže o EURO. Národní tým tehdy doma zvítězil 2:0, když až v nastaveném čase definitivně rozhodl Sivok. Dlouho vyrovnaný zápas se pak hrál v odvetě na Stadionu Pod Goricom, kde až v 81. minutě vystřelil české vítězství 1:0 Jiráček.

Černá Hora mimo postupové pozice

Od té doby už ale uteklo hodně vody a odkopalo se hodně zápasů. Na programu je znovu kvalifikace o EURO, kterou si týmy zpestří vzájemným přátelským zápasem. Jenže zatímco Češi jsou ve své skupině se sedmi body první a kromě nečekané remízy v Moldavsku si vedou velmi jistě, Černohorci jsou zatím mimo postupové pozice.

Se čtyřmi body nestačí na první Srbsko a druhé Maďarsko. Černá Hora zatím v kvalifikaci žehrá na nízkou produktivitu a porazila jen Bělorusko, proti kterému brala výhru 1:0 po gólu Krstoviče. Od té doby ale výběr trenéra Radulovice na vstřelený gól čeká. Srbsku podlehl 0:2 a s Maďary jen remizoval bez branek 0:0.

„Určitě byly výkony v prvních třech zápasech lepší, než říkají výsledky. Ukázali jsme, že umíme hrát s favority – i s týmem, který se účastnil mistrovství světa. Abyste ale porazili soupeře, jako je Srbsko a Maďarsko, musíte využít šance a my žádné neměli. Doufám, že tenhle aspekt hry napravíme,“ vyprávěl po posledním utkání černohorský kouč Radulovic.

„Chybělo nám zakončení, abychom dali gól a odvezli si tři body. Po zápase byly pocity smíšené, protože jsme věděli, že potřebujeme tři body. Možná ale nebude špatná ani remíza,“ doplnil Savič.

Právě ten je asi nejznámějším jménem ve výběru Černé Hory. Má za sebou osm sezon za Atletico Madrid a ještě předtím působil ve Fiorentině a Manchesteru City. Největší útočnou hrozbou by pak měl být Jovetič, který v minulosti rovněž hrával za italskou Fiorentinu a anglické City.

Jenže právě Jovetič neprožívá nejlepší období. Letos za berlínskou Herthu naskočil do 17 zápasů, vstřelil čtyři góly a nedokázal odvrátit sestup svého týmu, který v Bundeslize působil posledních deset let.

O místo v útoku by tak mohl Jovetiče pro zápas proti Česku připravit Jovovič, který bude mít proti nadcházejícímu soupeři speciální motivaci. Osmadvacetiletý fotbalista totiž už od sezony 2017/18 působí s jednoroční přestávkou v Jablonci, za který letos nastřílel tři góly a na dalších deset přihrál. Pomůže právě on Černohorcům k první vstřelené brance proti českému výběru v historii?