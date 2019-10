Velkým strašákem pro reprezentační výběr trenéra Jaroslava Šilhavého je prohra 0:5 ve Wembley. Češi doufají v příznivější výsledek. Aby ho ale dosáhli, musí předvést výrazně lepší výkon než v londýnském fotbalovém chrámu.

„Největší problém byla hra s míčem. Chceme být dopředu odvážnější a nebezpeční, nesmíme se bát,“ uvedl asistent Jiří Chytrý.

Hlavně beze strachu

Bitva s Anglií je pro reprezentanty příjemný dárek. Na lehkou váhu ho i přes pozici outsidera rozhodně neberou. „Utkání si nepůjdeme jen užít, máme obrovskou motivaci něco uhrát, klidně je zvládnout porazit,“ prohlásil záložník Tomáš Souček.

On i další jeho parťáci ze Slavie už v Evropě ukázali, že velkých jmen se nebojí, a mohli by přenést svou formu i do reprezentace.

„Mně osobně to určitě pomůže. V Anglii nejsou lepší hráči než v Dortmundu nebo v Interu, je to stejná vrstva. Věřím, že tyto zkušenosti jsou k nezaplacení a s Anglií si to můžeme rozdat jako Slavia se soupeři v Lize mistrů,“ doufal čtyřiadvacetiletý tahoun sešívaných i národního týmu.

I přes ohromnou sílu protivníka všichni cítí, že strach není na místě. „Vnímáme, že jsou favorit. Bylo by ale špatně, kdybychom šli do zápasu s tím, že jdeme prohrát. Věřím, že všichni uděláme maximum pro to, abychom uhráli dobrý výsledek,“ prohlásil křídelník Ladislav Krejčí.

Domácí reprezentace by mohla vsadit na nepříliš pevnou anglickou defenzivu, kde se občas vyskytnou nějaké skulinky, o čemž přesvědčil duel s Kosovem. Ten skončil divokým výsledkem 5:3 pro ostrovní celek. „Můžeme je taky potrápit. Anglie hraje hodně odvážně, ale když ztratí míč na vlastní polovině, dostává z toho hodně gólů,“ všiml si záložník Jakub Jankto.

Bez rasismu, prosím

Důležité však v první řadě bude ubránit silnou ofenzivu. Devatenáct nastřílených gólů ve čtyřech kvalifikačních duelech je úctyhodné číslo. Ani sami Angličané nevěří, že jim takové tempo vydrží.

„Byli bychom naivní, kdybychom si mysleli, že pokaždé dáme čtyři nebo pět branek. Víme, že Češi bojují o postup a navíc jistě budou raněni výsledkem z Wembley. Takže nám to určitě co nejvíce ztíží,“ řekl anglický kouč Gareth Southgate.

On i jeho hráči se také vyjádřili k tématu, který jejich národní tým bohužel často při venkovních zápasech provází rasismus. Na ten narazili naposledy v březnu při utkání s Černou Horou. Nyní se obávají především bulharského prostředí, ale ani v Česku není takové chování výjimkou.

„Dít by se to určitě nemělo. Chceme poprosit fanoušky, aby fandili slušně a v klidu,“ žádal Jankto. On a jeho parťáci budou chtít zaskočit soupeře hlavně fotbalovými zbraněmi. Oberou Češi favorita? „Každý bod by byl velice pozitivní a povzbudivý do dalšího vývoje skupiny,“ doplnil asistent Chytrý.