Vyhlídky fotbalové reprezentace před premiérou v elitní společnosti Ligy národů byly poněkud skromnější. Zvlášť když na Čechy čekaly bitvy s top týmy – Švýcarskem a Španělskem. Hlavně, aby to neskončilo ostudou, problesklo kdekomu hlavou.

Národní tým se ale zvučných jmen nezalekl. Hráči ukázali bojovné srdce. Švýcarsko porazili 2:1 a s trojnásobnými mistry Evropy uhráli remízu 2:2. Přitom nebyli daleko od senzace. Reprezentanti tak mají po úvodních dvou zápasech Ligy národů na svém kontě čtyři body.

Křivda. Měl gól Španělska platit? Míč za čárou jsem neviděl, měl jasno Chytrý

„To jsem si ani ve snu nemyslel. Kluci ukázali velký charakter,“ chválil kouč Jaroslav Šilhavý. „Když se zápasy s těmito giganty blížily, samozřejmě tam nějaké obavy trochu byly. Ale hráčům říkáme: Žádný strach, jdeme do toho. I přes spoustu absencí, které v tomhle termínu máme, jsme dokázali zabojovat a ukázat ten český charakter,“ zdůraznil kouč.

„Zápas se Španělskem nám ukázal, jak kvalitní máme kádr i přes všechny absence. Musíme na takový výsledek navázat a zároveň na něj můžeme být všichni hrdí,“ doplnil střelec úvodní trefy zápasu Jakub Pešek.

Na cestu do Portugalska a Španělska nás Steilmann oblékl do nového ? #hrdilvi pic.twitter.com/NkG78GHzFf — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 6, 2022

Největším problémem měla být absence kanonýra Patrika Schicka. Bez něj se Češi v předchozích zápasech gólově moc neprosazovali. Hvězdu bundesligy ale dokázal zastoupit dříč Jan Kuchta. Dal dva ze čtyř českých gólů a na další přihrál.

„Zvládl to výborně. Nepřemýšlí, jestli to oběhá, nebo bude někde odpočívat. Je to nesmírně platný hráč. Jsme rádi, že máme takového útočníka při absenci Patrika Schicka,“ byl vděčný Šilhavý.

Útočník moskevského Lokomotivu zastínil i talentovaného mladíka Adama Hložka, který v uplynulých dnech přestoupil za rekordní sumu, více než půl miliardy korun, ze Sparty do Leverkusenu. Možná, že se na něm podepsal mediální humbuk.

Pešek: Narostlo nám sebevědomí. Španěly jsme trochu podráždili

Červnový reprezentační blok ještě nekončí. Fotbalisté se přesunou do Portugalska a Španělska, kde odehrajíve čtvrtek a v neděli další dvě utkání. Trenér Šilhavý bude muset řešit mimo jiné i rozrůstající se marodku. Jakub Jankto schytal koňara a zápas se Španělskem nedohrál ani Jaroslav Zelený.

„Probíhají vyšetření, kluci jsou v péči lékařského týmu. Neumím teď zdravotní stav úplně upřesnit, čekáme na to,“ uvedl den po utkání asistent reprezentačního trenéra Jiří Chytrý.

Fanoušci, byli jste skvělí! ? Díky za podporu ? pic.twitter.com/QZ68dXSezo — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 6, 2022

„Pokud by kluci nebyli schopni pokračovat, máme varianty, jak tým doplnit. Jedna z variant je, že si pomůžeme kluky z jednadvacítky. Ale můžeme donominovat i někoho z náhradníků. V tuto chvíli je to otevřená záležitost,“ dodal.

Vzpruha a motivace

Národní tým tak na půdě soupeře nečeká nic snadného. „Není úplně jednoduché hrát v tomhle termínu čtyři zápasy. Už před rokem, když jsem se to dozvěděl, jsem měl bezesné noci. Čtyři body pro nás ale budou vzpruhou a motivací. Když hráči takhle odmakají zápas, třeba přijde odměna,“ prohlásil před dalšími duely Šilhavý.