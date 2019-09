Reprezentanti se hned po zápase letecky přesunuli do Podgorici k úternímu dalšímu duelu skupiny v Černé Hoře a v dějišti utkání už poprvé trénovali. Vpodvečer je ještě čekal rozbor prohraného duelu v Kosovu.

"Video teprve budeme mít, zanalyzujeme si to i s materiálem. Ale všichni samozřejmě víme, že se to nepovedlo. Je to velká komplikace, ale za dva dny hrajeme znovu. Večer na to ještě koukneme, zkusíme najít pozitivní, z negativního se poučíme a v úterý to zvládneme," řekl novinářům brankář Tomáš Vaclík.

"S klukama Kosovo ještě trochu probereme. Trenéři nám určitě ukážou chyby, i co jsme dělali dobře. Ale je zbytečné se v tom zase moc babrat. Víme, že jsme to pokazili, ale teď už nemá cenu se dívat za sebe a musíme koukat na Černou Horu, abychom to zvládli," dodal bek Pavel Kadeřábek.

V polovině kvalifikace Češi ztrácejí

Reprezentanti v sobotu nenavázali na dvě červnové domácí výhry nad Bulharskem a Černou Horou a po porážce v Prištině klesli v pětičlenné skupině na nepostupové třetí místo. Po polovině z osmi zápasů kvalifikace ztrácejí na druhé Kosovo dva body.

"Rána to samozřejmě je. Všichni jsme si představovali, že vyhrajeme a odskočíme. Zatím to není zásadní komplikace, Kosovo ještě nehrálo s Anglií. Jenže my musíme své zápasy zvládat a způsobem jako v Kosovu to nepůjde. Naše reakce musí být taková, že všichni řeknou, že to byl ojedinělý výpadek," uvedl Kadeřábek.

Český celek ihned po sobotním zápase opustil Kosovo a z Prištiny se po asi čtyřicetiminutovém letu přesunul do Podgorici. Do Černé Hory dorazil národní tým kolem desáté večer a svůj stan rozbil v luxusním komplexu Verde na okraji metropole, kde často pobývají černohorské reprezentace.

Schick na tréninku nechyběl

Dopoledne český celek na nedalekém hřišti jednoho z tamních druholigových týmů trénoval. Žádný z hráčů nemá po sobotním zápase větší zdravotní problémy. Na tréninku nechyběl ani útočník Patrik Schick, který měl drobné potíže s nohou. "Bylo to klasicky rozdělené na ty, co hráli, a ty, co odehráli menší část, nebo nenastoupili vůbec. Odpoledne video, zítra ráno budeme mít video na úterního soupeře, potom trénink a v úterý budeme hrát. Takže je to rychlé," poznamenal Vaclík.

Zápas v Podgorici začne v úterý ve 20:45. Černá Hora v červnu prohrála s českým týmem v Olomouci 0:3 a ztrácí na něj čtyři body.