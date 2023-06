Po chladných Faerech černohorský hic. Souček: Náročné, ale budeme připravení

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Sedmička hráčů se od fotbalové reprezentace odpojila v Praze po utkání na Faerských ostrovech, v zápase proti Černé Hoře se proto dají očekávat zásadnější změny v sestavě. Přestože se jedná jen o přátelské utkání, trenér Jaroslav Šilhavý nechtěl být v otázce hráčů a rozestavení konkrétnější. „Byť je to přípravný zápas, tak bych to úplně nechtěl odhalovat. Hráči to taky ještě úplně neví,“ uvedl. Sami fotbalisté se připravují na odlišné podmínky a pořádný teplotní skok oproti Tórshavnu.

Jaroslav Šilhavý | Foto: Deník/Martin Jůzek